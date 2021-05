Covid-19 : l'Egypte fait don de matériel et d'équipements médicaux à la Tunisie

AA -

La Tunisie a reçu, jeudi, une cargaison de 12 tonnes d'équipements et de matériel médicaux en provenance d'Egypte, pour lutter contre la propagation de la pandémie de la covid-19.C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public, jeudi, par la Présidence de la République tunisienne, sur sa page officielle Facebook et consulté par l'Agence Anadolu.A l'initiative du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, un avion militaire Egyptien chargé d'équipements et matériel médicaux a atterri, jeudi matin, à la caserne de l'Aouina (Tunis), afin de soutenir les efforts de la Tunisie en matière de lutte contre le coronavirus, selon la même source.L’avion a été accueilli par le ministre de la Défense nationale, Ibrahim Bartagi, le directeur général de la santé militaire, Mustapha Ferjani et l’ambassadeur d’Égypte en Tunisie, Iheb Fahmi.Il convient de rappeler que 106 personnes sont décédées de la Covid-19 et 1 448 autres ont été testées positives dans la journée du mardi 4 mai, d'après le bulletin épidémique publié mercredi, par le ministère de la Santé.Au total, 11 122 décès et 315 600 infections ont été signalées, depuis l'apparition du coronavirus en Tunisie début mars 2020.