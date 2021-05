Briefing des derniers développements en Tunisie du 2 au 3 mai 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 02 au 03 mai 2021 travers les mdias tunisiens.

Journe mondiale de la libert de la presse: La Tunisie raffirme son attachement promouvoir la libert dexpression (TAP)

Coronavirus: 60 dcs et 1 009 nouvelles contaminations recenss en 24 h (TAP)

Mchichi: "Tous les moyens seront mis la disposition du ministre de la Sant pour viter la pnurie d'oxygne" (TAP)

Le ministre de la Sant clarifie les conditions d'entre sur le territoire tunisien (TAP)

Les exempts du confinement obligatoire (Mosaque FM)

Tunisie Covid-19: Liste des htels rservs au confinement obligatoire

Mdecins, pharmaciens et dentistes maintiennent la grve (Mosaque FM)

Tunisie-FMI Ali Kooli: Un programme de rforme clair, raliste et ralisable sera prsent Washington (La Presse)

La Tunisie est attache consacrer et promouvoir la libert d'expression et d'opinion, conformment aux articles de la constitution et aux engagements du pays l'chelle internationale.Dans un communiqu publi, dimanche, par le ministre des affaires trangres l'occasion de la clbration, le 3 mai, de la journe mondiale de la libert de la presse, la Tunisie raffirme que la libert d'expression et l'accs l'information constituent une pierre angulaire dans le systme des droits de l'homme et des liberts, ainsi que l'un des fondements essentiels de la dmocratie et de la primaut de la loi.Dans ce sens, la Tunisie insiste sur l'importance de prserver l'intgrit physique, la scurit et la protection des journalistes contre toutes les formes de menace et de pression, rappelant qu'il n'y a pas de dmocratie sans une presse libre.Le ministre de la Sant a annonc, dans un communiqu publi dimanche, qu'en date du 1er mai 2021, 1 009 nouvelles contaminations par le coronavirus et 60 dcs supplmentaires ont t enregistrs.Le nombre total de dcs, depuis le dbut de la pandmie en Tunisie (mars 2020), est pass 10 868.Pour ce qui est du nombre de malades, le ministre a avanc le chiffre de 311 743 cas confirms depuis le dbut de la pandmie.D'aprs le bilan du ministre de la Sant, 14 073 personnes ont t vaccines, samedi, contre le coronavirus portant le nombre total des personnes qui ont reu le vaccin depuis le dmarrage de la campagne de vaccination le 13 mars dernier 400 364 personnes.Au cours de sa visite dimanche au ministre de la Sant le chef du gouvernement Hichem Mchichi, a prsid une runion, au centre stratgique d'opration sanitaire, consacre l'examen des solutions pratiques pour pallier le manque d'oxygne mdical dans les tablissements hospitaliers.Cette runion s'est droule en prsence du ministre de la Sant Faouzi Mehdi et de hauts cadres du ministre.Selon un communiqu de la prsidence du gouvernement, Mchichi a indiqu que tous les moyens seront mis la disposition du ministre de la Sant pour l'importation d'oxygne et permettre une meilleure prise en charge des patients Covid-19, soulignant qu'il assurera quotidiennement un suivi de l'opration d'approvisionnement en oxygne.Le ministre de la Sant a rappel ce dimanche, qu compter de lundi, 3 Mai 2021, tout voyageur se rendant en Tunisie, doit se conformer aux conditions fixes par la commission nationale de lutte contre le coronavirus.En effet, chaque voyageur arriv en Tunisie doit se soumettre au confinement sanitaire obligatoire d'une priode de 7 jours, partir de la date de larrive dans lun des centres de confinement ddis cet effet, ses frais avec lobligation de prsenter lenregistrement laroport de dpart le document de confirmation de rservation et paiement (Voucher). A dfaut, le passager se verra refuser lenregistrement. Le ministre a, cet effet, publi la liste des htels qui ont t rservs au confinement.Le ministre de la Sant a publi, dimanche, la liste des passagers exempts du confinement obligatoire.Ci-aprs la liste des concernes par cette mesure :Les personnes qui ont t vaccines contre le coronavirus, ou celles qui ont t contamines et ont reu la premire dose du vaccin. Elles doivent prsenter un justificatif pour pouvoir passer la priode du confinement chez elles.Les mineurs qui ne sont pas accompagns, ainsi que les mineurs accompagns de personnes vaccines.Les passagers venant bord de vols organiss par le ministre de la Sant.Les personnes venues pour se faire soigner en Tunisie, selon des procdures en synchronisation avec les autorits concernesLes personnes aux besoins spcifiquesLes diplomates tunisiens et trangersLes dlgations venant en Tunisie pour des missions ne dpassant pas les 5 joursLa liste des htels ddis au confinement obligatoire a t mise jour et publie.Il sagit de 7 htels Sousse, 6 Tunis, 5 Hammamet, 3 Monastir, ainsi que dun htel Djerba, un Hammam-chott (Ben Arous), un la Marsa, un autre Enasser 2 (Ariana) et un Bizerte.Le secrtaire gnral du syndicat des mdecins, des mdecins dentistes et des pharmaciens de la Sant publique, Noureddine Ben Abdallah, a indiqu, dimanche, que la grve annonce les 3,4 et 5 mai courants, est maintenue aprs l'chec de la runion de ngociation, tenue samedi, avec la partie gouvernementale, consacre aux diffrentes revendications professionnelles dans le secteur.Le ministre de lEconomie, des Finances et de lAppui linvestissement, Ali Koli, prsidera la dlgation tunisienne qui effectuera du 3 au 8 mai 2021 une visite Washington. Cette dernire est compose de reprsentants de la BCT et leur tte le gouverneur, Marouane Abassi, du chef de cabinet de Hichem Mechichi, ainsi que de ses principaux conseillers conomiques et du prsident de lUtica, Samir Majoul.Koli a dclar que lobjectif de cette visite est de montrer la nouvelle Administration amricaine, au Fonds montaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) que la Tunisie est sur la voie de la rforme et de la croissance, et quelle mrite dtre aide pour dpasser ce cap difficile.Un programme de rforme clair, raliste et ralisable de la Tunisie sera prsent cette occasion, a-t-il affirm.