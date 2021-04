Briefing des derniers développements en Tunisie du 29 au 30 avril 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie, du 29 au 30 avril 2021, travers les mdias tunisiens

Coronavirus: 1902 nouvelles contaminations et 78 dcs (TAP)

Plus de 61% des plus de 75 ans, enregistrs sur la plateforme evax.tn, ont reu la premire dose du vaccin (TAP)

Vaccination anti-covid : Les membres du gouvernement, inscrits sur la liste des personnes prioritaires (TAP)

Sami Fehri libr sous caution (Mosaque FM)

Les autorits multiplient leurs efforts de lutte contre la migration illgale (AA)

Le ministre de la Sant publique a fait tat, jeudi, de 1902 nouvelles contaminations au Coronavirus et 78 dcs, la date du 28 avril, ce qui porte 10 641 le nombre total des morts, depuis le dbut de l'pidmie.D'aprs le bilan quotidien du ministre de la Sant, 2230 gurisons ont t recenses, la date du 28 avril, portant le nombre total des rmissions 258 190.Prs de 2788 patients sont toujours hospitaliss dans des tablissements publics et privs, dont 159 placs en soins intensifs.Depuis le dmarrage de la campagne nationale de vaccination, et la date du 28 avril en cours, 61,1% des seniors gs de plus de 75 ans et inscrits sur la plateforme evax.tn, ont reu la premire dose du vaccin contre le coronavirus.Selon les derniers chiffres du ministre de la Sant, publis jeudi, 41,5% des personnes ges entre 60 et 75 ans, galement inscrits sur la plateforme evax.tn, ont eu leur premire dose de vaccin.Par ailleurs, le ministre de la Sant indique, dans un bilan publi ce vendredi, que jusquau 29 avril en cours, 1 418 063 personnes se sont inscrites sur la plateforme evax.tn, dont 372 083 ont t vaccines.Selon la mme source, 286 387 personnes ont eu la premire dose et 85 696 autres ont fait le rappel.Les membres du gouvernement sont inscrits sur la liste des personnes prioritaires pour la vaccination contre le coronavirus, a dclar, jeudi, Hechmi Louzir, prsident du Comit de pilotage de la campagne de vaccination anti-covid-19.Les membres du gouvernement arrivent, selon lui, la 3me place dans le classement des catgories prioritaires aprs les professionnels de la sant et les personnes ges.Ces dclarations viennent en rponse une vague d'accusations ciblant les membres du gouvernement, relative la violation du principe de priorit dans la vaccination au dtriment des autres inscrits.Habib Torkhani, substitut du procureur de la Rpublique la Cour dappel de Tunis, a assur que la Chambre pnale en charge des affaires de corruption financire au mme tribunal avait accept la demande de libration de Sami Fehri, patron de la chane El Hiwar Ettounsi, contre une caution de quatre millions de dinars.La mme Chambre a dcid de reporter lexamen de laffaire des contrats de publicit entre Cactus prod et lEtablissement de la tlvision tunisienne au 6 mai 2021.Le ministre de l'Intrieur a fait savoir, jeudi, que les autorits tunisiennes multipliaient leurs efforts de lutte contre la migration illgale, en signalant avoir russi contrecarrer plusieurs tentatives d'immigration clandestine durant la journe du 28 avril courant, dans les gouvernorats de Monastir (Sahel) et de Sfax (sud).La garde nationale de la ville ctire de Monastir, en coopration avec l'unit de renseignement et de contrle maritime de la rgion, ont russi arrter 17 personnes qui tentaient de franchir illgalement la frontire maritime bord d'un bateau.Dans le gouvernorat de Sfax, l'unit de recherche et d'inspection de la garde nationale a arrt deux personnes qui s'apprtaient organiser une opration de migration irrgulire vers l'Europe.Une patrouille de la garde nationale dans la ville de Sakiet Eddaier, situ dans le nord de Sfax, a galement russi intercepter deux personnes de nationalits subsahariennes.L'unit de renseignement et de contrle maritime de l'le de Kerkennah, rattache au gouvernorat de Sfax, a galement apprhend une personne dans le port de Sidi Youssef.