Briefing des derniers développements en Tunisie du 28 au 29 avril 2021 à travers les médias tunisiens

Covid-19 : La Tunisie renforce ses mesures sanitaires (AA)

Coronavirus : 47 centres de vaccination rpartis sur lensemble de la Tunisie (AA)

Covid-19 : 119 dcs et 1729 nouvelles contaminations durant la journe du mardi (TAP)

Zakhama : 90 % des lits de ranimation sont occups dans les cliniques (Mosaque FM)

Aucun dcs na t caus par le vaccin en Tunisie , assure Nissaf Ben Alaya (Webdo)

Nabil Gargabou administrateur charg de la gestion de la TAP (Mosaque FM)

Tunisie : Ennahdha accuse des associations de vouloir entacher sa rputation (AA)

ARP : Examen en commission des propositions d'amendement de la loi lectorale (TAP)

Mahdia : Explosion d'une citerne dans une usine (Mosaque FM)

La porte-parole du gouvernement tunisien, Hasna Ben Slimane, a dclar, mercredi, lors d'une confrence de presse, que le Comit scientifique de lutte contre le coronavirus a dcid d'imposer de nouvelles mesures, tandis que d'autres, dj en vigueur, seront maintenues, du 3 au 16 mai 2021.Au palais du gouvernement, Ben Slimane a fait savoir que toute personne en provenance de l'tranger devra, obligatoirement, se confiner durant 7 jours, en plus d'un test srologique de diagnostic de la covid-19 effectuer entre le 5e et le 7e jour depuis son arrive.Un projet de loi relatif l'tat d'urgence sanitaire, sera galement labor et soumis Assemble des Reprsentants du Peuple (ARP).Les autorits sanitaires tunisiennes ont fait savoir, durant la soire du mardi, que 9 autres centres de vaccination ont t allous la vaccination anti-coronavirus, dans plusieurs rgions travers le pays, savoir les villes de Hammam Chott (Ben Arous), de Mareth (Gabes), de Regueb (Sidi Bouzid), de Bardo et de Sidi Hessin (Tunis), de la Soukra et de Raouad (Ariana), de Kerkennah (Sfax) et d'Enfidha (Sousse).Ainsi, le nombre total des sites de vaccination s'est lev 47 points rpartis sur l'ensemble du pays.119 dcs ont t enregistrs, mardi, suite au coronavirus, a indiqu mercredi le ministre de la Sant dans son bulletin quotidien portant sur la situation pidmique dans le pays. Le nombre de dcs s'lve ainsi 10 563 cas, a prcis la mme source. Il s'agit du bilan le plus lev enregistr dans le pays depuis l'apparition de la pandmie en mars 2020. 1729 nouvelles contaminations ont t galement recenses mardi suite la ralisation de 6434 tests. Le nombre des personnes guries, jusqu' la journe du mardi, est de l'ordre de 255 870 personnes aprs le rtablissement de 2812 malades.90 % des lits de ranimation sont occups dans les cliniques prives et laccueil des patients Covid ncessite des garanties, notamment en cas de dtrioration de leur tat de sant, dclare le prsident de la Chambre syndicale des propritaires de cliniques prives, Boubaker Zakhama dans une interview accorde au journal Assabah, mercredi.Il a, par ailleurs, ajout que toutes les cliniques ne sont pas en mesure daccueillir des patients Covid-19.La porte-parole du ministre de la Sant et directrice de lObservatoire national des maladies nouvelles et mergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a assur que le dcs signal Sfax chez un citoyen fraichement vaccin nest pas le rsultat de la vaccination.En ce qui concerne les citoyens de plus de 70 ans qui nont pas t encore appels se faire vacciner, Ben Alaya a expliqu que lerreur survenue dans le systme a t corrige et quils seront bientt informs de la date de leur vaccination.Nabil Gargabou a t dsign administrateur provisoire charg de la gestion de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), en attendant la nomination d'un nouveau Prsident-directeur gnral.Le mouvement tunisien Ennahdha a condamn, mercredi, les accusations calomnieuses portes son encontre par des associations, selon lesquelles le parti incite la haine, la violence et la discorde .Le parti a accus les associations de stre passes matres dans la dsinformation , de tenter de ternir son image et de porter atteinte sa rputation, au double plan national et international.Des associations de la socit civile avaient publi, mardi, une dclaration commune condamnant le meurtre dune policire franaise, la suite dune attaque au couteau survenue vendredi dernier en rgion parisienne (France), perptre par un ressortissant Tunisien.La Commission du rglement intrieur, de l'immunit et des lois parlementaires et des lois lectorales l'Assemble des reprsentants du peuple (ARP) a entam, mercredi, l'examen des propositions d'amendement de la loi lectorale.Runie, mercredi, la Commission a fix la mthode devant tre adopte pour l'examen des propositions d'amendement de la loi lectorale, indique un communiqu de l'ARP.Le dbat entre les participants la runion a port sur les parties qui seront auditionnes par la Commission ainsi que sur le calendrier des runions. Au cours de cette rencontre, il a t dcid de fusionner les initiatives lgislatives portant sur le mme sujet.Une citerne a explos dans une usine, dans la zone de Zouila de la dlgation de Boumerdas Mahdia, dans la nuit de mercredi jeudi, causant l'effondrement du toit d'un dpt.Un ouvrier, brl au visage et aux mains, a t secouru par les units de la Protection civile et transport dans une clinique Mahdia.Des pompiers sont intervenus et ont matris le feu.