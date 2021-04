La Tunisie demande officiellement un nouveau financement auprès du FMI

AA -

-Avant lentame des ngociations dbut mai avec lInstitution financire internationale, sur un programme de rformes conomiques.

La Tunisie a officiellement demand au Fonds montaire international (FMI) un nouveau programme de financement le 19 avril, selon un communiqu publi dimanche soir par linstitution financire internationale.La directrice gnrale du FMI, Kristalina Georgieva, a fait savoir par voie de communiqu que le Fonds avait reu la demande tunisienne date du 19 avril et quelle chargera une dlgation pour mener des entretiens techniques ds quelle aurait reu plus dinformations sur le programme de rformes conomiques tunisien.De son ct, le ministre tunisien de lEconomie, des Finances et de l'Appui l'investissement, Ali Kooli, a indiqu dans une dclaration accorde lundi la radio prive locale Mosaque FM , que les ngociations avec le FMI dbuteront la semaine prochaine.Il est prvu que le gouvernement tunisien prsente un programme de rformes conomiques au cours de ces ngociations.En avril 2016, le Conseil d'administration du FMI avait accept doctroyer la Tunisie un prt de 2,8 milliards de dollars sur 4 ans, dont elle n'avait peru que 1,6 milliard de dollars, et ce, en raison de l'incapacit du gouvernement mettre en uvre l'ensemble des rformes structurelles prvues par le FMI.La semaine dernire, le conseiller conomique auprs du chef du gouvernement tunisien, Abdessalem Abassi, avait dclar que le programme de rformes conomiques comportait 6 axes principaux.Il est question essentiellement de librer l'conomie des pratiques qui enfreignent les rgles de la concurrence, d'amliorer le climat des affaires, de la politique fiscale et de la rforme du systme de subventions , souligne Abassi.Le 26 fvrier, le Fonds avait appel les autorits tunisiennes la ncessit de rduire la masse salariale (reprsentant 17,6% du PIB) et les subventions lnergie, et de donner la priorit aux dpenses dans les secteurs de la sant, de l'investissement et de la protection sociale.*Traduit de larabe par Majdi Ismail