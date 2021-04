Briefing des derniers développements en Tunisie du 25 au 26 avril 2021 à travers les médias tunisiens

- LAgence Anadolu vous prsente un briefing des derniers dveloppements en Tunisie du 25 au 26 avril 2021 travers les mdias tunisiens.

Covid-19: La Tunisie, troisime pays le plus contamin dAfrique (Webdo)

Covid-19 : 73 dcs supplmentaires et 1 770 nouvelles contaminations enregistrs en 24 heures (TAP)

Covid-Vaccin: 306 612 personnes vaccines (Ministre de la Sant) (TAP)

Tunisie Covid-19: Apparition de nouveaux symptmes lors de la 3me vague (Webdo)

Six universits publiques tunisiennes figurent dans le classement mondial Times Higher Education Impact Ranking 2021 (TAP)

LINLUCC saisit la justice sur des soupons de corruption dans une institution relevant du ministre des technologies de la communication (TAP)

La Presse dvoile les grands axes de lapproche gouvernementale pour sortir le pays de la crise conomique et financire: Dialogue, transparence et obligation de rsultat (La Presse)Dans un document confidentiel auquel La Presse a pu avoir accs, la stratgie gouvernementale pour parvenir remettre la Tunisie sur un sentier de croissance forte et durable repose sur une mthodologie des rformes qui sarticule autour de trois principes : dialogue avec lensemble des parties prenantes tunisiennes et internationales , transparence sur la ralit de la situation et les dfis affronter et engagement sur des rsultats concrets et tangibles avec un impact pour les concitoyens .Avec ses plus de 300 mille cas et ses plus de 10 mille morts lis au coronavirus, la Tunisie fait mauvaise figure en Afrique. Elle est le troisime pays le plus touch du continent derrire lAfrique du Sud et le Maroc.Selon les statistiques des Centres africains de contrle et de prvention des maladies (Africa CDC), lagence de sant spcialise de lUnion africaine (UA), le nombre de cas confirms de Covid-19 en Afrique a atteint 4 487 605 dont 4 028 831 patients se sont rtablis, la date du samedi 24 avril 2021. Le nombre de dcs dus la pandmie slve 119 635.LAfrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, lÉthiopie et lÉgypte figurent parmi les pays africains qui comptent le plus de cas sur le continent, selon lAfrica CDC.La Tunisie a enregistr le 24 avril courant, 73 dcs supplmentaires lis au coronavirus, portant le nombre de victimes 10 304, depuis le dbut de la pandmie en mars 2020, selon la dernire mise jour de la situation pidmique publie dimanche, par le ministre de la sant.Selon ce bilan, 1 770 nouveaux cas ont t enregistrs samedi, sur 6 118 tests raliss. Le nombre total des contaminations slve ainsi 300 342 depuis lapparition de la pandmie en Tunisie.À la mme date, le nombre de gurisons a atteint 249 146 cas aprs le rtablissement de 1 133 personnes.Par ailleurs, 2 710 malades atteints de la Covid-19 sont actuellement hospitaliss, dont 515 admis en soins intensifs et 142 placs sous respirateurs artificiels dans les secteurs public et priv.306 612 personnes ont t vaccines, dont 62 225 ont reu la deuxime dose du vaccin anti-Covid, a annonc dimanche le ministre de la Sant dans un communiqu rendu public sur sa page Facebook. En date du samedi 24 avril, 13 539 personnes ont t vaccines, a prcis le ministre de la Sant. Le nombre total des personnes inscrites sur le systme national Evax a atteint 1 308 567, a prcis la mme source. Le ministre ritre son appel aux citoyens voulant bnficier du vaccin anti-Covid effectuer un enregistrement sur le systme www.evax.tn.De nouveaux symptmes ont fait leur apparition chez les patients atteints de la Covid-19 lors de la 3me vague que connait actuellement la Tunisie. Selon Dr Mohamed Nagara, pharmacien biologiste spcialiste en analyses mdicales, ces nouveaux symptmes se rpandent de plus en plus.Ils se manifestent notamment par des inflammations au niveau des yeux et des rougeurs aux pieds, sans quelles ne soient accompagnes des autres symptmes connus comme la fivre, la toux, la fatigue et la perte dodorat et du got, a fait savoir, Dr Mohamed Nagara dans une dclaration lagence TAP.Six universits publiques tunisiennes ont figur dans le classement mondial Times Higher Education Impact Ranking 2021 qui comprend 1 115 universits de 94 pays et les value par rapport aux 17 objectifs de dveloppement durable (ODD) des Nations Unies.Il sagit de lUniversit de Tunis El Manar, universit de la Manouba, universit de Sousse, universit de Monastir, universit de Carthage et luniversit de Sfax.L'Instance Nationale de Lutte contre la Corruption (INLUCC) a remis la justice un dossier portant sur des soupons de corruption conomique, financire et administrative complexes dans une institution publique relevant du ministre des technologies de la communication.Plusieurs fraudes et infractions ont t releves suite aux plaintes parvenues l'INLUCC sur des dpassements et des fautes de gestion en 2019 et 2020 dans l'institution en question, prcise-t-elle dans son bulletin du mois d'avril.Le calendrier des examens nationaux reste inchang, selon Omar Ouelbani Le directeur gnral des examens au ministre de lEducation, Omar Ouelbani, a affirm dans une dclaration accorde la TAP dimanche, que le ministre avait dcid dannuler certains tests pratiques pour les lves du baccalaurat. Il a ainsi soulign que les examens nationaux se tiendront dans les dates habituelles et selon le calendrier tabli par le ministre.Il a prcis que le ministre avait dcid dannuler les examens de travaux pratiques de linformatique pour les lves du baccalaurat lexception de la section sciences de linformatique. Le ministre a galement dcid dannuler lpreuve de musique pour toutes les sections et lpreuve de projet pour les candidats individuels.