Tunisie: La fermeture des frontières avec la Libye et la France n’est pas envisageable pour le moment

La fermeture des frontières tunisiennes avec la Libye et la France n’est pas envisageable à l'heure actuelle, malgré des informations indiquant la présence de la souche brésilienne en France et de la souche sud-africaine en Libye, a indiqué le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mahdi, relayé par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP/Officiel).Mahdi a souligné que la Commission nationale de lutte contre le coronavirus abordera la question lors de sa prochaine réunion, notant lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la réception par le ministère de 2000 kits de respirateurs dans le cadre de la coopération avec les organisations de la société civile, que le processus de découpage génétique se poursuit pour détecter les nouvelles souches en Tunisie.Le ministre tunisien a mis l'accent sur la nécessité de respecter les mesures préventives, qui ne sont pas appliquées comme il se doit, selon lui.Le directeur de l’Institut Pasteur et président de la Commission de la vaccination, Hechmi Louzir, avait affirmé, mercredi dernier, que la Tunisie envisageait de fermer ses frontières avec la Libye et la France après l’apparition du variant sud-africain du coronavirus en Libye et le variant brésilien en France.« La décision de fermeture de frontières a été discutée par le Conseil scientifique et devrait être prise. Tout dépend de l’évolution de situation épidémiologique », avait-t-il souligné, lors d'une intervention sur la radio Mosaïque FM.