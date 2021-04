Covid-19: La Tunisie dépasse la barre des 10 000 morts

AA -

-L'pidmie de la Covid-19 a caus 70 dcs supplmentaires sur une journe, ce qui porte dsormais le bilan depuis le dbut de la crise sanitaire 10 063 morts dans le pays.

La barre des 10 000 morts lis la Covid-19 a t franchie ce jeudi en Tunisie.Les autorits sanitaires tunisiennes ont dplor 70 dcs et 2305 nouvelles contaminations la Covid-19 au cours des dernires 24 heures.Selon les dernires donnes officielles du ministre tunisien de la Sant publique, le bilan total des personnes infectes par la Covid-19 slve dsormais 294 138, dont 10 063 ont succomb au virus, alors que 244 517 se sont rtablies.Le bulletin quotidien du ministre de la Sant indique qu la date du 21 avril 2021, 7708 tests de dpistage du coronavirus ont t effectus, portant ainsi 1 257 117 le nombre total de tests effectus depuis le dbut de la pandmie.Le dpartement fait tat galement de 2630 patients actuellement pris en charge dans les hpitaux publics et les cliniques prives, dont 498 patients se trouvent en soins intensifs, parmi lesquels 143, sont placs sous assistance respiratoire.Le ministre de la Sant avait annonc, lors d'une confrence de presse, que la situation pidmiologique dans le pays est trs grave, et a approuv un certain nombre de mesures exceptionnelles, notamment en donnant aux gouverneurs le pouvoir de fermer les zones risque au regard des donnes et des dernires statistiques des contaminations.Le Comit scientifique de lutte contre le coronavirus relevant du ministre tunisien de la Sant, avait dcid d'interdire la circulation de tout type de vhicule entre 19h00 et 05h00 du matin, tandis que les horaires du couvre-feu sont maintenus de 22h00 jusqu' 05h00 du matin.Il a t dcid galement de suspendre les cours dans tous les tablissements ducatifs, alors que les universits continueront assurer un enseignement distance.Par ailleurs, le travail au sein de tous les tablissements de la fonction publique sera rparti par groupes, avec un dcalage dune heure entre les groupes demploys.Toute personne en provenance de l'tranger devra, obligatoirement, sauto-confiner. Les nouvelles mesures entrent en vigueur pour la priode entre le 18 et le 30 avril 2021.Jusqu' jeudi soir, la Covid-19 a touch plus de 145 168 375 personnes dans le monde, dont 3 080 365 sont dcdes, tandis que 123 191 567 se sont rtablies, selon la plateforme Worldometer , spcialise dans le suivi de la pandmie.