Briefing des derniers développements en Tunisie du 21 au 22 avril 2021 à travers les médias tunisiens

La Tunisie a exprim, mercredi, l'espoir que le Tchad surmonte le statu quo d'une manire qui prserve la scurit et la stabilit du pays ainsi que l'ensemble de la rgion.La Tunisie suit l'volution des vnements au Tchad suite la mort de Dby et ritre son attachement aux rgles de la dmocratie et son rejet de la violence sous toutes ses formes , lit-on dans la communication officielle du dpartement tunisien des Affaires trangres.L'ambassade amricaine Tunis a affirm, mercredi, que le gouvernement des Etats-Unis d'Amrique n'a fourni aucun financement pour soutenir la campagne lectorale de Kas Saed, alors candidat l'lection prsidentielle de 2019.Dans un communiqu, l'ambassade des USA insiste sur son total respect de la dmocratie tunisienne.Le dput Rached khiari avait prtendu, lundi, dans une squence vido publie sur sa page Facebook, que le prsident Saed avait reu des financements de parties amricaines pour multiplier ses chances d'accder la magistrature suprme lors de l'lection prsidentielle de 2019.Le chef du gouvernement et ministre de lIntrieur par intrim, Hichem Mchichi a dsign mercredi 21 avril 2021, Lazhar Loungou en tant que directeur gnral des services spciaux.Lazhar Loungou a dj t le directeur central des renseignements et a occup le poste dattach scuritaire lambassade de Tunisie Paris.Cette nomination un poste cl du dpartement, intervient quelques jours aprs les dclarations du prsident de la Rpublique ayant fait grand bruit. Kas Saed avait prsent son interprtation de la Constitution concernant la dfinition de ses prrogatives. Il avait ainsi clam sans dtour quil est le commandant suprme de toutes les forces armes, non seulement militaires mais galement civiles. Il nen fallait pas moins pour lancer la polmique.Trois nouveaux chargs de mission viennent d'entrer dans le cabinet de Ali Kooli, ministre lEconomie, des Finances et de lAppui lInvestissement.Selon le Jort du 20 avril 2021, Moez Mehdi Mahmoudi, Mohamed Ali Aziz et Karim Marzouk ont t nomms en tant que chargs de mission auprs du cabinet du ministre.L'agression des journalistes et employs de l'agence Tunis Afrique Presse, le 13 avril, est condamnable, inacceptable et ne se reproduira pas, a dclar mercredi le conseiller charg de l'information et de la communication au cabinet du chef du gouvernement, Mofdi Mseddi. Mseddi s'exprimait lors d'une sance de travail, la Kasbah, consacre la situation de l'agence et de la radio Shems FM.Il a t dcid, cette occasion, que le Conseil d'administration de la TAP dsignera un administrateur parmi ses membres en attendant la nomination dfinitive d'un PDG, d'ici deux mois, sur la base d'un contrat d'objectifs.Le ministre tunisien de l'Intrieur a annonc, mercredi, l'arrestation de 9 personnes, dans une ferme dans la ville ctire de Ghar el Melh situe dans le gouvernorat de Bizerte, prvoyant de franchir illgalement les frontires maritimes.Par voie de communiqu, consult par l'Agence Anadolu, le dpartement de l'Intrieur a indiqu qu'une patrouille de la garde maritime de la rgion a russi intercepter les migrants clandestins.Les migrants en question sont de diffrentes nationalits subsahariennes, selon la mme source.Le ministre tunisien de la Sant publique a fait savoir, mercredi, que 13 135 personnes ont t vaccines dans la journe du 20 avril 2021, de ce fait, 252 672 Tunisiens ont, jusqu' l'heure actuelle, t vaccins dans le pays.Le ministre a galement signal, dans un communiqu, consult par l'Agence Anadolu, que le nombre des personnes souhaitant recevoir le vaccin anti-coronavirus et inscrites sur la plateforme "evax" s'est lev 1 203 913.Le bilan des personnes ayant reu la premire dose s'lve 204 975 individus, tandis que 47 697 se sont dj fait inoculer la deuxime dose, selon la mme source.Sur 8507 tests, 2 603 nouvelles contaminations par le coronavirus ont t enregistres le 20 avril jusqu 11h, soit un taux de positivit de plus de 30 %, selon les chiffres publis mercredi par le ministre de la Sant.Au mme jour, 75 dcs supplmentaires ont t recenss portant le bilan 9993 morts du coronavirus sur un total de 291 833 cas confirms dinfection en Tunisie depuis le dbut de la pandmie en mars 2020.La Commission technique des mdicaments au sein du Comit scientifique pour la lutte contre le coronavirus a recommand le maintien de l'utilisation du vaccin britannique anti-covid AstraZeneca pour les personnes ges de plus de 60 ans, a indiqu mercredi Ryadh Daghfous, directeur gnral du Centre national de veille pharmacologique et membre du Comit scientifique. Daghfous a prcis dans une dclaration la TAP que le comit assure un suivi des diffrentes recommandations issues des rsultats d'utilisation de ce vaccin recommand par l'OMS.Bien quayant t rduit de 39 dinars, le test RT-PCR est toujours 209 dinars. Cest ce qua confirm, mardi 20 avril 2021 le syndicat national des biologistes de libre pratique.Il informe lopinion publique, dans un communiqu en date du 20 avril 2021, que le prix du test RT-PCR na pas chang.Le bureau excutif du syndicat assure que le tarif de 209 dinars du test de dtection du gnome du coronavirus SARS-Cov2 par RT-PCR, selon lArticle 7 du cahier des charges du ministre de la Sant du 28 aot 2020 reste en vigueur et applicable dans les laboratoires danalyses mdicales privs agres, et ce, jusqu sa rvision officielle, indique le communiqu.Hechmi Louzir, directeur de lInstitut Pasteur et prsident de la Commission de la vaccination, a indiqu, mercredi, sur les ondes de Mosaque FM, que la Tunisie envisage de fermer ses frontires avec la Libye et la France aprs lapparition du variant sud-africain du coronavirus en Libye et le variant brsilien en France.Aujourdhui nous devons tre vigilants car le variant sud-africain est apparu en Libye, le brsilien en France () on peut recourir la fermeture des frontires avec ces deux pays, a-t-il indiqu.A lapproche de la saison du retour des Tunisiens rsidant ltranger, tous les yeux sont rivs sur la flotte de Tunisair qui connat une situation difficile.Effectuant une visite aux hangars de la compagnie, le nouveau PDG de Tunisair, Khaled Chelly a annonc que le ministre du Transport et de la Logistique versera 31 millions de dinars Tunisair Technics pour remettre en tat les avions clous au sol.Ainsi, les pices de rechange ncessaires seront achetes pour rparer la flotte et les travaux de maintenance seront effectus.