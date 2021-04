Tunisie / Covid-19 : Le ministre de la santé met en garde contre une troisième vague

AA -

Le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mehdi, a mis en garde, vendredi, contre une troisième vague épidémique de coronavirus dans son pays, compte tenu de la forte progression de l'épidémie.Lors d'une conférence de presse dans la capitale Tunis, Faouzi Mehdi a déclaré qu'au cours des dernières semaines, il a été observé que le nombre de tests positifs pour la Covid-19 a augmenté à plus de 19 pour cent, tandis que le nombre total d'infections par la variante britannique du virus a augmenté à 144 cas.Et d'ajouter : "Cela indique qu'il faut être prudent plus que la possibilité du début d'une troisième vague de propagation du coronavirus en Tunisie."Il a précisé que "le nombre de personnes prises en charge dans les services de soins intensifs a augmenté par rapport aux semaines précédentes, ce qui nous amène à nous alarmer quant à la capacité de notre système de santé à faire face à une forte vague de coronavirus".Faouzi Mehdi a également expliqué : "Nous avons pour objectif de vacciner 3 millions de personnes jusqu'en juin prochain, et 5 millions et demi jusqu'à la fin de l'année", a expliqué Faouzi Mehdi.Le ministre tunisien de la santé a estimé que "le pourcentage de personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination le 13 mars est faible, dans la mesure où, à ce jour, 63 377 personnes ont reçu la première dose du vaccin."Et d'ajouter : "Alors que le nombre des personnes enregistrées dans la base de données relative à la vaccination a atteint 815 521 personnes, à la date de jeudi."La Tunisie a lancé, le 13 mars, une campagne de vaccination contre la Covid-19, en utilisant le vaccin russe "Sputnik V", dont elle a acquis 500 mille doses.Dans la matinée de vendredi, 84 000 doses du vaccin germano-américain "Biontech-Pfizer" sont arrivées en Tunisie, sur les deux millions de doses qui devraient être livrées ultérieurement.Selon le dernier bilan officiel, le bilan des contaminations par la Covid-19 en Tunisie s'élève à 255 308 cas, dont 8 843 décès et 217 928 guérisons.*Traduit de l’Arabe par Mourad Belhaj