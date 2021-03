Le Président tunisien, Saïed atterrit en Libye, une première depuis 9 ans

AA -

- Saed a t accueilli l'aroport par le Chef du Conseil prsidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, et ses deux adjoints, Abdallah Al-Lafi et Moussa Al-Kouni, selon une source du Conseil de la prsidence au correspondant de l'Agence Anadolu

Le Prsident tunisien, Kas Saed est arriv, mercredi, l'aroport international de Mitiga de Tripoli, dans une premire visite officielle d'un Prsident tunisien en Libye depuis 2012.Saed a t reu l'aroport par le Chef du Conseil prsidentiel libyen, Mohamed Al-Menfi, et ses deux adjoints, Abdallah Al-Lafi et Moussa Al-Kouni, selon une source du Conseil de la prsidence au correspondant de l'Agence Anadolu.La source, qui a prfr garder lanonymat, car elle nest pas autorise faire des dclarations aux mdias, a ajout que Saed et Al-Menfi se rendront au palais du Roi de Tripoli pour tenir une runion huis clos.Il sagit de la premire visite dun Chef d'État tunisien en Libye, et ce, lissue de l'lection d'une nouvelle autorit excutive dans le pays le 5 fvrier.La visite de Saed intervient suite lannonce de laccord de confiance du Parlement libyen, lors d'une session organise mercredi dernier Syrte, dirig par Abdelhamid Dbeibeh, avec l'aval de 132 voix sur 133, qui ont assist la session de vote.Dans ce mme contexte, le Prsident Saed a flicit le Chef du Conseil prsidentiel libyen, Mohammed Youns el-Menfi et Dbeibeh, pour le vote de confiance obtenu par le nouveau gouvernement de la Chambre des reprsentants.La Libye compte parmi les pays les plus importants pour la politique trangre de la Tunisie. Les dveloppements scuritaires rgionaux ont, en effet, impact la stabilit en Tunisie, notamment en ce qui concerne le dploiement et les diverses tentatives des lments arms appartenant l'organisation terroriste Daech.Les changes commerciaux sont galement importants pour l'conomie des deux pays. Ils s'taient levs, en 2018, 1,2 milliard de dinars tunisiens, soit l'quivalent de 373 millions de dollars.En janvier 2012, l'ancien Prsident tunisien, Moncef Marzouki s'est rendu Tripoli, dans sa premire visite officielle l'tranger.La Libye, pays riche en ptrole, est en proie un conflit arm dans lequel les milices du gnral putschiste, Khalifa Haftar, appuyes par nombre de pays arabes et occidentaux, disputent pouvoir et lgitimit au gouvernement libyen, internationalement reconnu.Depuis le 23 octobre 2020, le pays a conclu un accord de cessez-le-feu, sous lgide des Nations unies, que la milice de Haftar viole de manire sporadique.*Traduit de l'arabe par Hajer Cherni