Mogadiscio : 2 morts et des blessés dans une attaque contre des responsables gouvernementaux

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées, dimanche, dans une attaque armée visant un véhicule qui transportait des responsables gouvernementaux somaliens dans la capitale Mogadiscio.Le responsable de la police somalienne, Ahmed Zaher, a déclaré à l'Agence Anadolu que "l'attaque a visé un véhicule transportant des responsables gouvernementaux au niveau d'un point de contrôle sur la route menant à Mogadiscio", sans donner plus de détails.Jusqu'à 16H05 GMT, aucune partie n'a revendiqué l'attaque.Depuis plusieurs années, la Somalie est en proie à une guerre contre le Mouvement des Shebabs Formé début 2004 et affilié à al-Qaïda, ce mouvement armé avait revendiqué plusieurs attentats terroristes faisant des centaines de victimes.