Tunisie: Important dispositif sécuritaire pour la manifestation de commémoration de l'assassinat de Chokri Belaïd

AA -

Tunis - Un important dispositif scuritaire a t dploy, samedi, dans la capitale tunisienne, Tunis, en raison de la manifestation organise l'occasion de la commmoration du huitime anniversaire de l'assassinat du leader de gauche, Chokri Belad.Les cafs, les restaurants et les commerces qui donnent sur la grande avenue Habib Bourguiba, au centre-ville, ont t ferms.Les routes menant au centre de la capitale ont galement t fermes, au milieu d'un dploiement scuritaires important.Des dizaines d'organisations de dfense des droits de l'Homme, de composantes de la socit civile et de partis politiques ont appel une participation massive la manifestation, dont le point de dpart est la place Chokri Belad, lancienne place des droits de lHomme, lavenue Mohamed V.La Ligue tunisienne de dfense des droits de lHomme, lAssociation tunisienne des femmes dmocrates et le Forum tunisien des droits sociaux et conomiques figurent parmi ceux qui avaient appel cette manifestation."Ni peur ni terreur la rue appartient au peuple", ont scand les manifestants, condamnant les arrestations alatoires qui ont eu lieu aprs les mouvements sociaux qui ont clat rcemment dans plusieurs rgions du pays.Suite aux manifestations ayant appel, le mois dernier, l'amlioration des conditions conomiques et sociales, le porte-parole du ministre de l'Intrieur, Khaled Hayouni, a annonc l'arrestation d'au moins 630 manifestants, travers le pays.Lavocat, homme politique et militant de gauche, Chokri Belad, a t assassin le 06 fvrier 2013, prs de son immeuble El Menzah VI du gouvernorat de l'Ariana, plongeant le pays dans une crise politique aigu ayant conduit la dmission du gouvernement, l'poque.*Traduit de l'arabe par Malk Jomni.