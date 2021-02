AU-DELA DE PARIS, L’INDE RÉVISE À LA HAUSSE SES AMBITIONS EN MATIÈRE DE CLIMAT

Cinq ans aprs l'Accord de Paris, l'Inde fait partie des rares pays en dveloppement qui non seulement atteignent leurs objectifs verts , mais qui aspirent des objectifs plus ambitieux en matire de climat.Lors du rcent Climate Ambition Summit (Sommet de LAmbition Climatique), le Premier ministre Narendra Modi a expos l'approche indienne. Il a dclar que nous devons viser encore plus haut , mme si nous ne perdons pas de vue le pass. Il a ajout que lInde non seulement atteindrait ses objectifs de lAccord de Paris, mais les dpasserait.Lors du Climate Action Summit (Sommet de lAction Climatique) de lONU en 2019, Modi a affirm quune once de pratique valait plus quune tonne de sermons. Nous prenons des mesures concrtes dans tous les domaines, y compris lnergie, lindustrie, les transports, lagriculture et la protection des espaces verts, dans notre parcours holi-socital en vue de devenir un leader de laction et de lambition climatiques.LInde reconnat que le changement climatique ne peut pas tre combattu en vase clos et chacun pour soi. La lutte contre le changement climatique requiert une approche intgre et holistique. Elle ncessite un grand esprit dinnovation et ladoption de technologies nouvelles et durables. Consciente de ces impratifs, lInde a intgr le climat dans ses stratgies nationales de dveloppement et dindustrialisation.Lnergie doit tre place au centre de toutes les stratgies climatiques. Nous pensons que lInde est devenue une puissance en matire dnergies propres et que le pays est un leader dans le processus de transition nergtique des sources dnergie gnratrices de dioxyde de carbone vers les sources renouvelables et non fossiles.Nous avons lintention de continuer exploiter le potentiel en nergies renouvelables du pays. Nos capacits dans ce domaine nous classent au quatrime rang mondial et les efforts entrepris en vue de dvelopper ces capacits sont galement parmi les plus importants au monde. La majeure partie de cette nergie proviendra de la source dnergie la plus propre : le soleil.Les progrs raliss sont dj sous nos yeux. Nous nous sommes initialement engags fournir 175 GW dnergie renouvelable dici 2022. Nous sommes alls plus loin et prvoyons franchir le seuil des 220 GW dans les deux prochaines annes. Nous projetons mme datteindre des objectifs encore plus ambitieux : 450 GW dici 2030.Nous oeuvrons pour faire en sorte que 40% de lnergie lectrique en Inde provienne de sources non fossiles dici 2030. Cette perce en matire dnergies propres se ralise de pair avec un effort substantiel destin rduire lintensit des missions gnres par notre activit conomique, pour passer de 33% 35% (par rapport aux niveaux de 2005) dici 2030.Le programme Ujala - une campagne nationale visant gnraliser lutilisation des lampes LED se propose de rduire les missions de CO2 de 38,5 millions de tonnes chaque anne. Le programme Ujjwala, qui a permis plus de 80 millions de mnages davoir accs du gaz de cuisson propre, reprsente lune des plus grandes initiatives dnergie propre au monde.Laction climatique et la durabilit sont intgres dans les programmes gouvernementaux dans plusieurs secteurs. Notre programme Smart Cities Mission (Mission Villes Intelligentes) uvre avec une centaine de villes en vue de les aider devenir plus durables et plus adaptes aux dfis du changement climatique. Le programme national Clean Air (Air Pur) vise faire passer la pollution atmosphrique (PM2,5 et PM10) de 20 30%, au cours des quatre prochaines annes.La Jal Jeevan Mission (Mission Jal Jeeval), qui vise fournir une eau potable sre et adapte aux besoins, par le raccordement au rseau deau potable de tous les mnages des zones rurales de lInde, est fortement axe sur la durabilit.De plus en plus darbres sont plants et des terres dgrades sont rcupres pour crer des puits de carbone qui pourront absorber de 2,5 3 milliards de tonnes de CO2.Nous aussi oeuvrons activement la cration dun rseau de transport vert, pour ramener lquilibre un secteur connu pour ses missions polluantes notamment dans nos grandes villes.LInde construit des infrastructures de nouvelle gnration telles que des systmes de transport en commun, des autoroutes vertes et des voies navigables. Un plan national de mobilit lectrique est destin crer un cosystme de mobilit qui aboutirait ce que plus de 30% de tous les vhicules sur les routes indiennes soient des vhicules lectrifis.Ces initiatives sont prises dabord dans notre propre intrt, car lInde fait partie des pays les plus vulnrables limpact du changement climatique.Nous reconnaissons quil reste encore un long chemin parcourir, mais les efforts portent dj leurs fruits. Les missions de lInde ont diminu hauteur de 21% pour la priode allant de 2005 2014. Au cours de la prochaine dcennie, nous nous attendons des rductions encore plus importantes.LInde entend tre un citoyen du monde responsable dans le domaine climatique. Nous nallons pas seulement au-del de nos engagements dans le cadre de lAccord de Paris, nous adoptons des instruments innovants pour renforcer la coopration internationale en matire daction climatique.Nous avons cr des organisations internationales telles que lInternational Solar Alliance (Alliance Solaire Internationale) et la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (Alliance pour des Infrastructures Rsilientes aux Dsastres) qui oeuvrent la cration de filires mondiales faible mission de carbone. Plus de 80 pays ont rejoint lInternational Solar Alliance, ce qui en fait lun des organismes internationaux la croissance la plus rapide.Cette combinaison daction nationale et de citoyennet internationale responsable fait de lInde un pays unique parmi les pays en dveloppement et la place sur la voie de la ralisation de son ambition : tre un chef de file en matire de rflexion et daction sur le climat.