عنوانه "تورك لالا".. عمران خان يناقش مع الأتراك مشروع مسلسل ضخم عن تاريخ الإسلام في القارّة الهنديّة

نصرالدّين السويلمي
بعد الإعلان عن تعاون تركيا مع الجزائر في مسلسل بربروس ، يأتي الدور على باكستان، حيث تحوّل وفد من مؤسّسة "تكدان للأفلام" التركيّة إلى إسلام آباد أين التقى اليوم الجمعة برئيس الوزراء عمران خان للتباحث حول مسلسل تاريخي مشترك باسم "تورك لالا" الذي يشير إلى دور المسلمين في شبه القارّة الهنديّة إبّان حروب البلقان.وفي تعليقه على عنوان المسلسل قال شهريار أفريدي" وزير الدولة لشؤون الولايات الباكستاني أنّ كلمة "تورك لا لا" تعني "الأخ التركي الكبير".
فيما أكّد عمران خان أنّ فئة الشباب لا يملكون معلومات كافية عن فترة حكم المسلمين لشبه القارّة الهنديّة التي تعتبر عصراً ذهبيّاً في المنطقة.واقترح خان إنتاج المزيد من المسلسلات والأفلام التي تتناول فترة حكم المسلمين في شبه القارّة الهنديّة وفي مقدمتها الدولة البابوريّة.
وأثار تنامي العلاقة التركيّة الباكستانيّة الكثير من دول العالم على رأسهم الهند التي تنسّق في القضايا الأمنيّة مع الإحتلال الإسرائيلي، حيث أكّدت صحيفة Zee News الهنديّة أنّ تركيا وباكستان دخلا في محادثات رفيعة المستوى حول برنامج الأسلحة النوويّة، وأنّ باكستان باتت تنقل بسرعة تقنيّات الصواريخ إلى تركيا، ويساعد العلماء الباكستانيّين تركيا في بناء قدراتها على إنتاج الصواريخ.
كما تعمل تركيا وباكستان على تنمية التعاون البيني في مجال الأقمار الصناعيّة، خاصّة بعد أن تمكّنت تركيا اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 من إطلاق قمرها الصناعي "توركسات 5A" إلى الفضاء، ليرتفع بذلك عدد أقمارها في الفضاء إلى 7.
وقال الرئيس التركي في كلمة له بالمناسبة،"سنطلق العام المقبل إلى الفضاء قمر المراقبةİMECE عالي الدقّة وهو من تصميمنا وإنتاجنا" وسيغطي القمر الصناعي الجديد الجمهوريّات التركيّة والصين وأفريقيا وأوروبا، هكذا سيتاح القمر التركي إلى مئات الملايين من ثلاث قارّات.
واعلن وزير النقل والبنية التحتيّة التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ إرسال الروّاد إلى الفضاء يدخل ضمن خطّة تركيا في نشاطاتها الفضائيّة.
بعد الإعلان عن تعاون تركيا مع الجزائر في مسلسل بربروس ، يأتي الدور على باكستان، حيث تحوّل وفد من مؤسّسة "تكدان للأفلام" التركيّة إلى إسلام آباد أين التقى اليوم الجمعة برئيس الوزراء عمران خان للتباحث حول مسلسل تاريخي مشترك باسم "تورك لالا" الذي يشير إلى دور المسلمين في شبه القارّة الهنديّة إبّان حروب البلقان.وفي تعليقه على عنوان المسلسل قال شهريار أفريدي" وزير الدولة لشؤون الولايات الباكستاني أنّ كلمة "تورك لا لا" تعني "الأخ التركي الكبير".
فيما أكّد عمران خان أنّ فئة الشباب لا يملكون معلومات كافية عن فترة حكم المسلمين لشبه القارّة الهنديّة التي تعتبر عصراً ذهبيّاً في المنطقة.واقترح خان إنتاج المزيد من المسلسلات والأفلام التي تتناول فترة حكم المسلمين في شبه القارّة الهنديّة وفي مقدمتها الدولة البابوريّة.
وأثار تنامي العلاقة التركيّة الباكستانيّة الكثير من دول العالم على رأسهم الهند التي تنسّق في القضايا الأمنيّة مع الإحتلال الإسرائيلي، حيث أكّدت صحيفة Zee News الهنديّة أنّ تركيا وباكستان دخلا في محادثات رفيعة المستوى حول برنامج الأسلحة النوويّة، وأنّ باكستان باتت تنقل بسرعة تقنيّات الصواريخ إلى تركيا، ويساعد العلماء الباكستانيّين تركيا في بناء قدراتها على إنتاج الصواريخ.
كما تعمل تركيا وباكستان على تنمية التعاون البيني في مجال الأقمار الصناعيّة، خاصّة بعد أن تمكّنت تركيا اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 من إطلاق قمرها الصناعي "توركسات 5A" إلى الفضاء، ليرتفع بذلك عدد أقمارها في الفضاء إلى 7.
وقال الرئيس التركي في كلمة له بالمناسبة،"سنطلق العام المقبل إلى الفضاء قمر المراقبةİMECE عالي الدقّة وهو من تصميمنا وإنتاجنا" وسيغطي القمر الصناعي الجديد الجمهوريّات التركيّة والصين وأفريقيا وأوروبا، هكذا سيتاح القمر التركي إلى مئات الملايين من ثلاث قارّات.
واعلن وزير النقل والبنية التحتيّة التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أنّ إرسال الروّاد إلى الفضاء يدخل ضمن خطّة تركيا في نشاطاتها الفضائيّة.
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