Royaume-Uni / Covid-19 : Nouveau record de cas quotidiens de contamination

- Le pays fait état d'un record de 55 892 cas quotidiens de contamination et de 964 nouveaux décès

Les autorités sanitaires britanniques ont fait état, jeudi, de 964 nouveaux décès dus au coronavirus et d'un bilan record de 55 892 nouvelles contaminations.Le bilan total des victimes a atteint les 73 512 morts dans le pays, où des pics de plus de 50 000 nouveaux cas quotidiens de contamination ont été observés ces derniers jours.Le nombre de personnes testées positives la semaine dernière a augmenté de 24,3 % pour atteindre, selon les derniers chiffres, 299 352 cas. La moyenne quotidienne des nouvelles contaminations est de plus de 40 000 cas.Le nombre de cas positifs signalés est en augmentation depuis la semaine dernière, surtout après la découverte d'au moins deux nouvelles variantes, la première étant estimée se propager 70 % plus vite que le virus original.Ces chiffres alarmants sont apparus le dernier jour de l'année, alors que l'autorité de régulation locale avait annoncé l'approbation du vaccin fabriqué par Oxford/AstraZeneca en début de semaine.La plus forte augmentation de cas de contamination quotidiens au Royaume-Uni intervient alors que 20 millions de personnes supplémentaires ont été placées sous le strict protocole de restriction de niveau 4.La population britannique a été invitée à fêter le Nouvel An à la maison, car tout regroupement de personnes dans le cadre du niveau 4 est limité.La police métropolitaine de Londres a également mis en garde les voyageurs contre l'organisation de fêtes illégales dans la nuit de jeudi à vendredi.Le Royaume-Uni déplore le plus lourd bilan de toute l'Europe.*Traduit de l’Anglais par Mourad Belhaj