Premier vol direct entre Israël et le Maroc

- L'avion transportant une dlgation conjointe isralo-amricaine a dcoll de l'aroport Ben Gourion, en Isral.

Le premier vol direct d'Isral destination du Maroc a dcoll, ce mardi, de l'aroport Ben Gourion.L'Autorit de radiodffusion d'Isral a dclar que ce vol transporte une dlgation conjointe amricano-isralienne de Tel Aviv la capitale marocaine.Parmi les membres de la dlgation figurent le conseiller du prsident amricain et son gendre, Jared Kushner, ainsi que le chef du Conseil national de scurit isralien, Meir Bin Shabat.Pour reflter la tradition culturelle partage entre les deux pays, l'avion de la compagnie isralienne "El Al", a t dcor des drapeaux marocain, isralien et amricain, ainsi que d'un message de paix, crit en trois langues (arabe, hbreu et anglais).Sur Twitter, le site "Isral en arabe", affili au ministre des Affaires trangres a crit : "Ce premier vol historique est trs important pour consolider les relations entre Isral et le Maroc".D'aprs l'Autorit de radiodiffusion, la dlgation signera "un arsenal d'accords bilatraux pour tablir des relations diplomatiques entre Jrusalem et Rabat".Lundi, le Premier ministre isralien Benjamin Netanyahu a annonc que Ben Shabat se runira lors de cette visite, avec le roi du Maroc Mohammed VI.Kouchner a de sa part signal, dans des dclarations prcdentes, que la visite "crera de nouvelles opportunits pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord".Le prsident amricain sortant, Donald Trump, a annonc le 10 dcembre, que le Maroc a accept de normaliser ses relations diplomatiques avec Isral.Le Maroc devient ainsi le seul pays maghrbin tablir des relations avec Isral, aprs la rupture des relations entre la Mauritanie et Tel-Aviv en 2010, ce qui constitue une perce isralienne remarquable dans la rgion du Maghreb.*Traduit de l'arabe par Hajer Cherni.