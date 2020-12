Forum de Davos : Horizon 2030, Plus de Libertés ni de Propriété Privée !

Une myriade de plaies qui svissent lhumanit

Huit Prdictions

LAvis dun Analyste

Ou sommes-nous dans tout a ?

On dit que le silence nexcuse personne mais lhistoire en accuse beaucoupDsillusionnez-vous, ce nest pas de la fiction, le titre rsume le nouveau paradigme comme adopt par le Forum Economique Mondial de Davos pour une nouvelle vision de la vie conomique et sociale sur la plante Terre lHorizon 2030.Et dajouter, la pousse de lAgorisme, ce quon appelle communment la Contre-Economie , la grande tendance de se dtacher du contrle des Etats, en encourageant le march gris et le march noir pour se dbarrasser de lemprise des gouvernements sur les transactions financires.En effet, la Contre-Economie est de plus en plus florissante grce la contrebande qui approvisionne le march noir, partout dans le monde et surtout dans les pays occidentaux.Un march noir qui reprsente prs de 20% du PNB mondial, un chiffre revoir vers la hausse !Pour y pallier, les grandes puissances mondiales, prparent un monde bien diffrent de ce quon connait aujourdhui.Le march libre et les choix individuels ne seront plus des valeurs auxquelles on aspirera, lInterventionnisme de lEtat et le Collectivisme seraient les nouvelles valeurs auxquelles doit se conformer lhumanit.Les liberts individuelles et la notion de proprit prive, prne le rapport, sont appels disparatre dici lan 2030 et ce selon des projections et de scenarii labors et penss par le Forum de DavosEn novembre 2016, le World Economic Forum (WEF) a publi un document assez rvlateur intitul 8 Predictions for the World in 2030Ce rapport peut tre consult via le lien suivant :Selon le WEF, le monde serait bien diffrent de ce quon connait aujourdhui moyennant de profondes mutations dans les habitudes de travail et de vie quotidienne des citoyens.Ce scnario 2030, vraisemblablement loin dtre thorique ou hypothtique, s'avrerait tre un plan qui serait dj mis en excution ds lapparition de la pandmie COVID-19 et des mesures de confinement qui sen suivirent.Si les prdictions du WEF se concrtisent, les citoyens devraient louer et emprunter leurs besoins de lEtat, seul propritaire et dtendeur de tous biens !La fourniture des biens de consommation sera rationne en ligne avec un systme de Points de Crdit.Le shopping dans son sens traditionnel disparaitrait avec les achats privs de biens.Chaque pas et mouvement que vous faites sera traqu lectroniquement, et toute la production de biens sera soumise aux exigences des Energies Propres et de lEnvironnement Durablechose louable dira-t-on !Afin datteindre lobjectif de lAgriculture Durable, la nourriture fournie par lEtat serait principalement vgtarienne.Dans un tel service conomique totalitaire, le gouvernement fournira aux citoyens leurs besoins de base, logement, nourriture et transport, le reste serait emprunt de lEtat.Lutilisation des ressources naturelles serait rduite au strict minimum.Avec lappui de quelques pays, une Agence Mondiale fixerait les prix des missions CO2 des niveaux assez levs et prohibitifs pour les dcourager et les limiter.Dans une vido promotionnelle, le WEF prsente sommairement ses huit productions formules comme suit :Les gens ne possderont rien. Les biens de consommations sont soit gratuits soit lous de lEtat.Les USA ne seront plus une superpuissance, une poigne de pays dominera la plante.Les organes ne seront pas transplants mai imprims.La consommation de viande sera rduite au minimum.Les dplacements massifs des populations seront marqus par des milliards de rfugis.Afin de limiter les missions de Dioxyde de Carbone, les prix carbone seront fixs des niveaux exorbitants.Les gens pourront se prparer pour aller la plante Mars et entamer des voyages la qute de vie extraterrestre.Les Valeurs Occidentales seront testes jusquau point de rupture.le Forum de Davos et ses instituions sous tutelle de concert avec une poigne de gouvernements et dentreprises Hi-Tech, veut mener le monde vers une nouvelle re, une re sans notions de proprit ni de privacit..Des valeurs telles que lindividualisme, la libert, et la qute du bonheur seront en danger, et seraient rpudies en faveur du collectivisme et limposition dun Bien Commun qui serait dfini par une lite auto-proclame de technocrates.Ce qui est vendu et vhicul au public come promesse dquit, et de durabilit cologique est en fait un assaut brutal sur la dignit humaine et la libert fustige un analyste conomique et politique.Les pays accusant un grand retard technologique et aux systmes de gouvernance fragiles et corruptibles, subiront sans coup frir, comme des moutons de panurge, ce quon a dcid pour euxIls seront tous sous tutelle dune poigne de superpuissances, leur souverainet ne serait plus quun vocable superfluun banal sujet de discussion dans des salons politiques anims par un personnel politique populiste de pitre qualit, du personnel sensible lappt du gain facile et qui ne guigne que les richesses de son pays.Tel serait le sort des nations qui svertuent encore tablir des dmocraties sauvages et serviles, des nations englues dans des restrictions qui les handicapent tous les niveaux.