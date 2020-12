Le fonds souverain saoudien négocie un emprunt d'environ 7 milliards de dollars

AA -

- Avec un groupe de banques internationales, selon l'agence américaine Bloomberg et le journal saoudien Al-Eqtisadiah

Le Fond d'Investissement Publique (fonds souverain saoudien) mène des négociations avec un groupe de banques internationales afin d'obtenir un prêt d'une valeur comprise entre 5 et 7 milliards de dollars, selon l'agence de presse américaine Bloomberg.D'après deux rapports distincts de l'agence américaine et du journal saoudien Al-Eqtisadiah ce jeudi, l'emprunt vise à fournir des liquidités supplémentaires afin de saisir les opportunités d'investissement sur les marchés financiers.Le fonds saoudien avait obtenu son premier emprunt de 11 milliards de dollars en septembre 2018, puis un second d'un montant de 10 milliards de dollars en 2019.Selon les données du "Sovereign Wealth Fund Institute", le fonds saoudien dispose d'un actif de 347 milliards de dollars.Cette année, le fonds souverain saoudien a vendu 70 % de sa participation dans "SABIC", classée au quatrième rang des plus grandes compagnies pétrochimiques au monde, à la compagnie Saudi Aramco dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 69,1 milliards de dollars.La Banque centrale saoudienne a effectué un transfert de 40 milliards de dollars aux mois de mars et avril derniers, au profit du fonds souverain pour saisir des opportunités sur les marchés mondiaux affectés par les répercussions de la pandémie de Covid-19.*Traduit de l'arabe par Mounir Bennour