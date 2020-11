Plateforme « Ahmini » entre propagande électorale et arnaque de l’état

L’application "Ahmini" (Protège moi) censée faciliter l’intégration des femmes rurales et ouvrières agricoles dans le système de la couverture sociale s’est en réalité avéré une véritable arnaque de l'état tunisien qui s'en est servi juste pour une propagande électorale de l'équipe en place à l'époque.Pourtant cette start-up , avait été considérée à l’époque comme un véritable succès poussant 11 pays d’Afrique et de la région MENA à manifester leur intérêt à calquer cette solution sur leur modèleVraisemblablement l'état s’est accaparé cette application dans le cadre d'un partenariat et a bloqué le fondateur Mr Maher khlifi qui a crié au scandale, pire la cnss vient d'utiliser les mêmes paramètres techniques pour lancer une plateforme digitale ayant la même vocation mettant carrément le projet « Ahmini » à l'écart.Imaginez ce que penseraient nos jeunes ingénieurs en apprenant ce scandale, des pratiques sans morales qui dissuaderaient quiconque a joindre ses efforts a ceux de l’état afin de concrétiser une quelconque valeur ajoutée au pays .Une aberration d'état ou plutôt une tromperie, qu’il faut dénoncer de toutes nos forces afin de combattre la médiocrité et l'arnaque quel qu’en soit la provenance ou l'instigateur