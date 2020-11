Foot/CAN 2021 : la Tunisie qualifiée grâce à un nul avec la Tanzanie

AA -

L'équipe nationale de Tunisie a réalisé son objectif de qualification à une 20e phase finale de la CAN, en assurant un service minimum, mardi soir à Dar es Salam.En effet, les "Aigles de Carthage" se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2022, prévue au Cameroun, après le nul concédé ce soir, à Dar Es Salem, face à la Tanzanie (1-1), pour le compte de la 4e journée (Gr J) des qualifications.Seifeddine Khaoui avait ouvert le score pour la Tunisie dès la 11e minute de jeu avant que Feisal Salum Abdalla ne remettent les deux équipes à égalité sur un tir surpuissant à la 47e.Les aigles de Carthage qui manquent de réaliser un parcours sans faute, mais conservent tout de même leur place en tête du groupe J avec10 points, disputeront la 20e CAN de leur histoire et la 15e d'affilée.