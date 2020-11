Williams: la Libye a une belle opportunité pour sortir du tunnel des conflits

AA -

-A la veille du lancement du Forum de dialogue inter-libyen en Tunisie

La Reprsentante spciale par intrim du Secrtaire gnral des Nations Unies pour la Libye, Stphanie Williams a dclar, dimanche, que la Libye dispose d'une excellente opportunit pour sortir du tunnel des conflits.C'est ce qui ressort des dclarations de la responsable onusienne, la veille de l'accueil du Forum de dialogue direct inter-libyen, en Tunisie, avec la participation de 75 composantes libyennes.Elle a soulign que les prparatifs de la Tunisie pour accueillir le dialogue politique libyen taient bons, insistant que la Libye est un moment charnire qui va influencer son avenir.Williams a fait savoir que les participants aux runions prparatoires virtuelles ont fait preuve d'une interaction positive et d'une grande responsabilit pour rpondre positivement aux besoins des Libyens.La Libye dispose d'une excellente opportunit qui lui permettra de sortir du tunnel des conflits, si tous les interlocuteurs assument leurs responsabilits et respectent leurs engagements l'issue de ce dialogue.Elle a indiqu que l'ordre du jour du forum, que la Tunisie accueillera sous les auspices des Nations Unies, lundi, comprend 5 axes principaux lis au cessez-le-feu, aux recommandations de la runion du comit 5 + 5 Ghadams, aux recommandations soumises par les maires, aux discussions de la socit civile et des groupes fministes.Williams a affirm que 75 parties qui reprsentent toutes les composantes de la Libye prendront part cette runion en vue de parvenir une vision unifie sur les arrangements de gouvernance qui mneront des lections dans les plus brefs dlais et dans un cadre pacifique.Elle a ajout les participants se sont engags ne se prsenter aucun poste excutif ou prsidentiel dans la priode prparatoire, ni aux autorits temporaires qui pourraient formesl'issue de ce forum, afin de sortir la Libye du tunnel des conflits.Elle a poursuivi que la mission essaie de mettre fin la phase des gouvernements successifs afin de mener le pays des lections transparentes auxquelles tous les Libyens participent, dvelopper une feuille de route et dfinir des principes de base, telles que la transparence, l'efficacit, le pluralisme et l'action commune.Il est noter que le Comit militaire mixte libyen (5 + 5), compos de 5 membres du gouvernement libyen lgitime et de 5 membres de la milice du gnral putschiste Khalifa Haftar.*Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi