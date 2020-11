Lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière : Tunis et Paris renforcent leur coopération

AA -

- Le prsident tunisien, Kais Saed a reu le ministre franais de lIntrieur, Grald Darmanin, Tunis

Tunis-La Tunisie et la France ont soulign, vendredi, la ncessit de remdier au phnomne du terrorisme, en traitant les causes relles de ce flau, ainsi que la ncessit de freiner la migration irrgulire.Cest ce qui ressort du communiqu de la prsidence de la Rpublique tunisienne, lissue de la rencontre entre le prsident Kais Saed et le ministre franais de lIntrieur, Grald Darmanin, Tunis.Le chef de lEtat tunisien a dclar que la Tunisie nest pas pargne par ces oprations (terroristes), ayant connu plusieurs attaques terroristes visant des Tunisiens et des non-tunisiens au cours des dernires annes , selon le mme communiqu.Et de souligner que laccord conclu entre la Tunisie et la France en 2008 concernant lexpulsion des migrants irrguliers, comprend la coopration et la coordination entre les deux pays afin de mettre fin au phnomne de la migration irrgulire et porter un coup aux rseaux terroristes .De son ct, Grald Darmanin a soulign que son pays naffronte pas les religions mais les idologies extrmistes , en faisant rfrence aux dclarations du prsident franais propos de lIslam, qui ont provoqu une vague de colre travers le monde musulman.Et de saluer la coopration scuritaire entre les deux pays, particulirement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et en appelant renforcer cette coopration aux niveaux bilatral et multilatral , selon la mme source.Plus tt dans la journe du vendredi, le ministre franais de lIntrieur a dbut sa visite officielle en Tunisie, qui durera deux jours, afin de discuter du phnomne du terrorisme.Lattaque terroriste perptre lglise Notre-Dame dans la ville de Nice au sud de la France, le 29 octobre dernier, a entrain la mort de 3 personnes tandis que la police a annonc larrestation de lassaillant.Selon les autorits franaises, le suspect principal de lattaque terroriste est un ressortissant tunisien dnomm Ibrahim Aouissaoui (21 ans), qui est arriv en France 24 48 heures avant lattaque.Cette attaque est survenue quelques jours aprs la publication des mdias franais de caricatures offensantes envers le Saint Prophte et leur affichage sur les faades des btiments publics, ce qui a provoqu une vague de colre travers les pays de confession musulmane.Le 21 octobre dernier, le prsident franais, Emmanuel Macron, avait dclar que Paris ne renoncera pas aux caricatures, ce qui a intensifi la colre travers le monde musulman, des appels de boycott des produits franais ont t lancs dans certains pays.*Traduit de l'Arabe par Hend Abdessamad.