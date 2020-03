France: le bilan du coronavirus grimpe à 2876 personnes contaminées dont 61 morts

Jeudi 12 Mars 2020



Lecture 0 min, 57 sec





AA -

- Au niveau mondial, Santé Publique France fait état de 125 518 personnes contaminées dont 4617 décès.

La France comptabilise désormais 2876 cas de contamination au coronavirus dont 61 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie, a annoncé jeudi Santé Publique France sur son site internet.Le pays a enregistré 595 cas et 13 morts supplémentaires en 24 heures.Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus désormais qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la France a enregistré ce jeudi sa plus forte augmentation du nombre de contamination.Ce nouveau bilan a été publié au moment où le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a annoncé la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires du pays jusqu’à nouvel ordre.De nombreux pays touchés par le coronavirus ont adopté des mesures similaires.Au niveau mondial, Santé Publique France fait état de 125 518 personnes contaminées dont 4617 décès.Le bilan ne cesse de s’aggraver et de toucher de nouveaux pays.