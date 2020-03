Egypte: Deuxième cas avéré de contamination au Coronavirus

Lundi 02 Mars 2020



Le ministère égyptien de la Santé et de la Population a annoncé la découverte d'une deuxième infection au Coronavirus, chez un ressortissant étranger, après avoir annoncé que le premier patient s'était remis de la maladie.Le ministère a indiqué, dimanche soir, sur sa page officielle "Facebook", dans un communiqué conjoint avec l'Organisation mondiale de la santé, la découverte d'une deuxième infection au Coronavirus, chez un ressortissant étranger.Le communiqué ajoute que "dès que le cas a été suspecté et que les résultats de laboratoire, positifs au Coronavirus, ont été confirmés, il a été mis en quarantaine, et il reçoit désormais les soins médicaux nécessaires"."L'Organisation mondiale de la santé a été informée et toutes les mesures préventives et les mesures ont été prises en coopération avec elle pour ce cas, deuxième infection au coronavirus confirmée en Egypte ", note le communiqué.Et de souligner : "Le premier cas s'est rétabli et est sorti de l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires".Les autorités égyptiennes ont révélé, dimanche, qu'elles soupçonnaient 1443 personnes d'être infectées par le coronavirus, mais tous les résultats étaient "négatifs", à l'exception d'une personne étrangère qui était porteuse du virus, et qui s’est rétablie plus tard.