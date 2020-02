Ambassadeur de Chine en Tunisie: ''Avancées positives en Chine dans la lutte contre le Coronavirus''

Samedi 22 Février 2020



Depuis le 18 février, le nombre de cas enregistrés par jour est passé de 3 000 cas par jour à 300 cas.

Tunisie / Shaima Al-Mannai-L'ambassadeur de Chine en Tunisie, Wang Wenbin, a confirmé que le nombre de cas infectés par le Coronavirus a diminué, indiquant que son pays a obtenu des résultats positifs dans la lutte contre le virus.C’est ce qui ressort des propos de l'ambassadeur de Chine tenus en marge d'un atelier organisé par l'Association "Namaa Tunis" (indépendante) dans la capitale tunisienne, pour discuter "des implications du Coronavirus " sur les échanges commerciaux avec la Chine.L'ambassadeur de Chine a déclaré que depuis le 18 février 2020, le nombre de cas enregistrés quotidiennement est passé de 3 000 cas par jour à 300 cas."Cela indique que les précautions et les mesures prises par le gouvernement chinois fonctionnent", a-t-il souligné.Et d’expliquer que ces mesures ne se limitent pas uniquement à son pays, car le gouvernement chinois a aidé un certain nombre de pays à lutter contre cette épidémie et à réduire le nombre de patients atteints par le Covid-19.L’ambassadeur chinois a souligné que le pourcentage de patients atteints en dehors de la Chine ne représente que 1% du total des personnes infectées."Nous travaillons maintenant sur deux choses. La première est de lutter contre le Coronavirus, et la seconde est de relancer l'économie, car tout s'est arrêté à la suite de cette épidémie", a-t-il ajouté.La Commission nationale chinoise de la santé a annoncé, samedi, que le bilan des victimes du Coronavirus avait atteint 2 347 morts dans le pays.Un communiqué publié par le comité indique que 397 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de personnes infectées par le virus à 76 288, dont 11 477 sont dans un état critique.Le mystérieux virus est apparu en Chine, pour la première fois le 12 décembre 2019, dans la ville de Wuhan (centre), mais Pékin l'a officiellement révélé à la mi-janvier.L'Organisation mondiale de la santé a précédemment déclaré l'état d'urgence à l'échelle internationale pour lutter contre l'épidémie, qui s'est ensuite propagée à plusieurs pays, provoquant la panique dans le monde.