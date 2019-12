La ''Déclaration de Tunis'' appelle à une solution inter-libyenne pour sortir de la crise

Mardi 24 Decembre 2019



Au terme de sa rencontre avec des membres de l'lite libyenne et des reprsentants du Conseil suprme des tribus et des villes libyennes, le prsident tunisien Kas Saed a publi la "Dclaration de paix de Tunis".Cest ce qui ressort dun communiqu publi, lundi soir, par la Prsidence tunisienne.La dclaration invite tous les Libyens au dialogue afin de parvenir, dans le cadre de l'accord politique interne, un compromis pour sortir de la crise actuelle.La dclaration appelle au respect de la lgitimit internationale, ainsi que de la lgitimit libyenne, qui repose sur la lgitimit populaire.La dclaration ajoute que : "La solution en Libye ne sera quinter-libyenne sans exclure ni marginaliser aucune partie, quelles que soient ses affiliations politiques, intellectuelles ou rgionales sous lgide d'un État libyen civil et unifi".Le document a mis l'accent sur les travaux de prparation d'une confrence constituante libyenne qui rassemblerait toutes les composantes du spectre politique et social, ainsi que sur l'adoption d'une loi de rconciliation nationale et l'organisation d'lections lgislatives, prsidentielles et locales libres et irrprochables.Le communiqu de la Prsidence tunisienne ajoute que ces efforts visent "restaurer la scurit et la stabilit du peuple libyen frre et mettre un terme aux effusions de sang".Saed a sest entretenu, lundi, au Palais de Carthage Tunis, avec des reprsentants de l'lite politique et civile libyenne, des derniers dveloppements sur la scne libyenne et des moyens daboutir une solution politique.Les participants ont convenu l'unanimit de dlguer au prsident tunisien le parrainage d'une solution globale au diffrend libyen, conformment aux principes de la "Dclaration".L'ancien prsident tunisien, Bji Cad Essebsi, avait lanc, en janvier 2017, une initiative pour rsoudre la crise libyenne, en coordination avec l'Égypte et l'Algrie.Cette initiative a appel toutes les parties libyennes "trouver rapidement un terrain dentente commun pour encadrer le dialogue et la rconciliation, ainsi qu rejeter la division et l'exclusion, pour construire un État libyen dans lequel le peuple jouit de la scurit et de la stabilit".Depuis le 4 avril 2019, les forces de Haftar mnent une attaque pour semparer de la capitale libyenne, Tripoli (ouest), sige du Gouvernement dentente nationale.Cette attaque a avort les efforts dploys par les Nations Unies pour organiser une confrence de dialogue entre les Libyens, dans le cadre d'une feuille de route internationale pour rsoudre le conflit libyen en cours depuis 2011.L'Allemagne, avec le soutien des Nations Unies, cherche rassembler les pays concerns par la question libyenne, lors d'une confrence internationale prvue Berlin, dans le but de trouver une solution politique au conflit.