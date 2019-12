Tunisie: Les consultations pour former le gouvernement se poursuivent

Mardi 24 Decembre 2019



Le Mouvement tunisien Ennahdha a annonc, lundi, que les consultations sur la formation du gouvernement "n'ont pas chou et se poursuivent", notant que la nouvelle formation sera annonce cette semaine.Cest ce qui ressort d'une confrence de presse tenue dans la capitale tunisienne, au cours de laquelle le chef du bureau politique du mouvement, Noureddine Arbaoui, a dclar que "la dcision des partis Courant dmocrate, Mouvement Echab et Tahya Tounes de se retirer des consultations a t prcipite et a fait perdre un temps important la priode des consultations".Et dajouter que "contrairement ce qui avait t colport, les consultations n'ont pas chou et se poursuivent".Arbaoui a confirm que "l'initiative du professeur de droit constitutionnel, Jawhar ben Mbarek, et de lhomme de mdias, Habib Bouajila, a t lance avec l'approbation du Premier ministre dsign Habib Jemli"."Cette initiative a t lance du 8 au 21 dcembre (courant), et ses initiateurs ont tenu rapprocher les points de vue et rechercher un consensus entre les parties, notamment entre Ennahdha et le Courant Dmocrate, lors de 4 runions auxquelles ont assist 5 partis, savoir Ennahdha, le Courant Dmocrate, le Mouvement Echab, Tahya Tounes et la Coalition Al-Karama", a-t-il ajout.Ben Mbarek et Bouajila ont tous deux lanc une initiative pour mener des pourparlers visant ramener les partis Ennahdha, Courant Dmocrate, Mouvement Echab, Tahya Tounes et la Coalition Al-Karama (rvolutionnaire), la table des ngociations pour la formation du gouvernementSelon Arbaoui, "toutes les demandes du Courant Dmocrate ont t acceptes par Ennahdha, ainsi que par le Premier ministre dsign, accordant au parti les ministres de la justice et de la rforme administrative, et placer la police judiciaire et l'organe de contrle administratif dans ces deux ministres, et convenant galement de confier le portefeuille de l'Intrieur une personnalit indpendante".Et dindiquer que "ce qui est colport concernant 15 ministres conservs par Jemli afin de nommer des personnalits indpendantes leurs ttes, est tout simplement faux, puisque Jemli n'en a conserv que 4, comptant distribuer le reste des ministres aux partis qui devaient intgrer le gouvernement".Imad Hamami, membre du bureau excutif du mouvement Ennahdha, a pour sa part annonc, que "la formation du gouvernement sera annonce cette semaine", sans prciser de date prcise."Le Parlement compte suffisamment de reprsentants pour voter sur le gouvernement", a-t-il affirm, sans fournir plus de dtails.Hamami a estim que " le Courant Dmocrate et le Mouvement Echab sont responsables de la, perte de temps, que certains partis ont pris pour reporter les runions avant de dclarer leur non-participation au gouvernement"."Le Courant Dmocrate na pas justifi son refus dintgrer le gouvernement et le Mouvement Echab a li sa position celle du Courant", a conclu Hamami.Dimanche, les partis Courant Dmocrate (social-dmocrate / 22 dputs / 217), Mouvement Echab (nationalisme nassrien / 15 dputs) et Tahya Tounes (libral / 14 siges) ont dclar qu'ils ne participaient pas au nouveau gouvernement, aprs que Ennahdha (Obdience islamique / 54 dputs) ait annonc, vendredi, tre parvenu un accord prliminaire pour former un gouvernement avec ces trois partis.Le prochain gouvernement a besoin d'une majorit de 109 dputs (50% +1).Le prsident Kas Saed, avait charg l'expert agricole Habib Jemli, la mi-novembre, de former le gouvernement, aprs que ce dernier ait t mandat par le mouvement vainqueur lors des lections lgislatives du 6 octobre.Jemli a demand, vendredi dernier, Saed de prolonger dun mois les dlais de consultations pour la formation du gouvernement, aprs que le premier mois se soit coul sans enregistrer davance.