Tunisie: ''Tahya Tounes'' annonce son refus de participer au prochain gouvernement

Lundi 23 Decembre 2019



AA -

Tunis/Yosra Ouanes - Le Mouvement "Tahya tounes" a annoncé, dimanche, qu'il n'est pas concerné par la participation au prochain gouvernement, appelant à accélérer le processus de sa formation.C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par le mouvement (14 députés/217) à l'issue de la réunion de son Conseil national pour discuter des derniers développements concernant la formation du gouvernement.Tahya Tounes a indiqué que "cette décision a été prise compte tenu de l'absence des conditions nécessaires pour former un gouvernement d'intérêt national (sans le préciser)".Le Mouvemet a par ailleurs mis en garde contre "les répercussions de la crise de formation du gouvernement sur la situation générale du pays et sur les engagements de l'Etat tunisien et les défis économiques auxquels il est confronté".Il a ajouté que "sa participation aux consultations avait eu lieu après l'expiration du premier délai constitutionnel, conformément à sa position appelant à un "gouvernement d'intérêt national", et pour faire valoir l'esprit de responsabilité afin de résoudre la crise de la formation du gouvernement à la lumière des résultats des élections et des choix du parti vainqueur".Il a affirmé que malgré son engagement pour le succès du processus de la formation du gouvernement et le rôle positif et responsable qu'elle a joué, le mouvement a constaté les négociations défaillantes et leurs résultats, ce qui ne fournit pas les conditions nécessaires pour participer au prochain gouvernement.Tahya Tounes a renouvelé l'appel à la formation d'un véritable "gouvernement d'intérêt national" fondé sur un partenariat politique national responsable, afin que les intérêts de la révolution puissent être atteints.Et le Conseil national d'ajouter qu'il autorisait le président du mouvement à suivre les développements de la scène politique pour interagir avec l'évolution de la situation.Ennahda n'a pas réagi à l'annonce faite par Tahya Tounes, ni à celles du "Courant démocrate" et du "Mouvement Echaâb".Rappelons que les partis tunisiens "Courant démocrate" et "Mouvement Echaâb" ont décidé, dimanche, de ne pas participer au gouvernement dirigé par Habib Jemli.Il convient de noter que le gouvernement Jemli a besoin d'une majorité de 109 députés (50% +1).Le président Kaïs Saïed, avait chargé l'expert agricole Habib Jemli, à la mi-novembre, de former le gouvernement, après que ce dernier ait été mandaté par le mouvement vainqueur lors des élections législatives du 6 octobre.Jemli a demandé, vendredi dernier, à Saïed de prolonger d’un mois les délais de consultations pour la formation du gouvernement, après que le premier mois se soit écoulé sans enregistrer d’avancée.