Grande-Bretagne : Coup d’envoi des élections législatives anticipées

Jeudi 12 Decembre 2019



AA -

Le coup d’envoi des élections législatives anticipés en Grande-Bretagne a été donné, jeudi matin.La société de production et de diffusion de programmes de radio-télévision britannique (BBC) a indiqué que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 07h00 (GMT), dans 650 circonscriptions électorales des provinces d'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord.La tenue des élections parlementaires en décembre est une première depuis 100 ans. Il s’agit, désormais, du troisième scrutin en moins de cinq ans, après ceux de 2015 et de 2017.L’opération de dépouillement des bulletins de vote aura lieu immédiatement après la fermeture des bureaux de vote à 22h00 (GMT). Les résultats seront annoncés vendredi matin, selon la BBC.