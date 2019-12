Le règlement européen des droits de passagers aériens, s'applique-t-il en Tunisie?

Mardi 10 Decembre 2019



Chaque été, nous attendons avec impatience nos vacances au Bled; la Tunisie, ou parfois nous voyageons vers d'autres pays pour découvrir le monde.Parfois, voyager n'est pas aussi simple qu'on le pense; des heures de retard, des annulations imprévues,et parfois des refus d'embarquement en raison d'une surréservation.Le règlement européen des droits des passagers aériens EC 261/04 couvre non seulement le voyageur étranger mais le voyageur tunisien aussi, un retard égale ou supérieur à 3 heures ou une annulation sans notification 14 jours à l’avance, permettent d'obtenir une indemnisation entre 250 € et 600 € par passager si:1- Le départ est d'un pays de l’UE vers un autre pays non Européen, exemple: Paris Orly vers Tunis, ou Frankfurt vers Tunis, Paris CDG vers Casablanca..2- Le départ d’un pays non-UE vers un pays de l’UE avec une compagnie aérienne membre de l’UE, exemple: Tunis vers Paris avec Air France, Tunis vers Rome avec Alitalia, Tunis vers Frankfurt avec Lufthansa..Enfin! Le passager tunisien peut être protégé contre les heures de retards insupportables, les annulations et les problèmes imprévus de surréservation.Le règlement européen CE 261/04 des droits des passagers aériens couvre les vols en direction de la Tunisie réservés auprès de toute compagnie aérienne tel que Tunisair, Nouvelair, Air Maroc, Turkish Airlines, etc.Aussi les vols qui partent de la Tunisie vers les pays européens avec des compagnies aériennes européennes telles que: Air France, Alitalia, Lufthansa, Transavia etc..Les passagers tunisiens peuvent contacter directement les compagnies aériennes, mais le risque d'être négligé est élevé. Les Compagnies aériennes donnent généralement des excuses pour éviter de payer les passagers aériens la somme due qui leur revient et de garder l’argent en disant que le retard de vol a été due à une des circonstances exceptionnelles. Donc, il est toujours préférable de connaître vos droits pour faire une demande d’indemnisation pour les retards de vol et récupérer votre argent c’est-à-dire, le montant de la compensation que la compagnie aérienne doit vous verser par rapport aux règlements des retard.De là, le rôle des agences de réclamation est très important, où un expert juridique prendra en charge votre réclamation et portera votre dossier devant les tribunaux si nécessaire, cela semble cher, non?Bonne nouvelle! Les agences de réclamation qui travaillent en vertu de ce règlement, s'occupent généralement de votre dossier avec un principe de "pas de gain pas de frais", elles ne facturent qu'en cas de succès, cependant, le passager doit faire attention au pourcentage de commission de succès (frais de dossier) qui varient entre 25% et 35% pour le même service.Voici un lien où vous pouvez trouver une comparaison de prix entre les agences les plus reconnues en Europe. https://claimflights.fr/airhelp-flightright-comparaison-des-tarifs Pour plus d'informations sur vos droits des passagers aériens, vous pouvez visiter https://claimflights.fr/droit-des-passagers-aeriens où vous pouvez également trouver une lettre modèle si vous choisissez de contacter directement la compagnie aérienne, et de faire tout le travail administratif par vous-même en ou vous pouvez vous mettre en contact avec un expert juridique directement sur www.claimflights.fr pour répondre à tous vos questions.