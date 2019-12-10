القمة الخليجية تصدر بيانا ختاميا بعد نحو 30 دقيقة من انطلاقها‎

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - الرياض
- في أقصر القمم منذ أزمة الخليج التي اندلعت منتصف 2017
- ظاهرة القمم القصيرة تتكرر للمرة الثانية سبقتها قمة قصيرة عقب الأزمة امتدت لنحو 75 دقيقة
أعلنت القمة الخليجية الـ 40، الثلاثاء، البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ أزمة التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد لما بثه الإعلام السعودي.
وقبل نحو نصف ساعة، ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمته التي تضمنت رسائل متعلقة بأهمية التكاتف في مواجهة أزمة المنطقة وتهديدات إيران.
وعقب الكلمة القصيرة التي لم تتجاوز 5 دقائق، دعا العاهل السعودي إلى جلسة مغلقة.
وبعد نحو 30 دقيقة، عادت المحطات السعودية، لبث كلمة عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، التي قالوا إنها البيان الختامي للمجلس.
قبل أن يعلن العاهل السعودي، انتهاء القمة عقب نهاية تلاوة البيان الذي تطرق لقضايا بينها أهمية وحدة الصف الخليجي.
وشهدت القمة الخليجية منذ إعلان انطلاقها حتى انتهائها نحو 54 دقيقة، وفق رصد لما بثته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية من أنباء عاجلة للبدء والانتهاء.
وظاهرة القمم القصيرة تتكرر للمرة الثانية، سبقتها قمة قصيرة عقب الأزمة الخليجية في 2017، امتدت لنحو 75 دقيقة
وشهدت القمة الـ38، في الكويت، في ديسمبر / كانون أول 2017، أرقام قياسية، حيث حضرها، قائدا الكويت وقطر، ونائبا رئيس وزراء البحرين وسلطنة عمان، ووزيرا خارجية السعودية والإمارات.
وانتهت إلى تأكيد على دعم المجلس وتماسكه ووحدته، وجاء اختتام أعمالها بعد حوالي 75 دقيقة، وكانت أول قمة بعد اندلاع أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرض "إجراءات عقابية" ضدها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
- في أقصر القمم منذ أزمة الخليج التي اندلعت منتصف 2017
- ظاهرة القمم القصيرة تتكرر للمرة الثانية سبقتها قمة قصيرة عقب الأزمة امتدت لنحو 75 دقيقة
أعلنت القمة الخليجية الـ 40، الثلاثاء، البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ أزمة التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد لما بثه الإعلام السعودي.
وقبل نحو نصف ساعة، ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمته التي تضمنت رسائل متعلقة بأهمية التكاتف في مواجهة أزمة المنطقة وتهديدات إيران.
وعقب الكلمة القصيرة التي لم تتجاوز 5 دقائق، دعا العاهل السعودي إلى جلسة مغلقة.
وبعد نحو 30 دقيقة، عادت المحطات السعودية، لبث كلمة عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، التي قالوا إنها البيان الختامي للمجلس.
قبل أن يعلن العاهل السعودي، انتهاء القمة عقب نهاية تلاوة البيان الذي تطرق لقضايا بينها أهمية وحدة الصف الخليجي.
وشهدت القمة الخليجية منذ إعلان انطلاقها حتى انتهائها نحو 54 دقيقة، وفق رصد لما بثته فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية من أنباء عاجلة للبدء والانتهاء.
وظاهرة القمم القصيرة تتكرر للمرة الثانية، سبقتها قمة قصيرة عقب الأزمة الخليجية في 2017، امتدت لنحو 75 دقيقة
وشهدت القمة الـ38، في الكويت، في ديسمبر / كانون أول 2017، أرقام قياسية، حيث حضرها، قائدا الكويت وقطر، ونائبا رئيس وزراء البحرين وسلطنة عمان، ووزيرا خارجية السعودية والإمارات.
وانتهت إلى تأكيد على دعم المجلس وتماسكه ووحدته، وجاء اختتام أعمالها بعد حوالي 75 دقيقة، وكانت أول قمة بعد اندلاع أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، ثم فرض "إجراءات عقابية" ضدها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
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