Orange Tunisie, Sofrecom Tunisie et Business & Decision Tunisie, en partenariat avec le PNUD, organisent un #SuperCodeurs pour la planète, à l’occasion de la COP25

Samedi 07 Decembre 2019



Communiqu de Presse -

Depuis 2014, Orange Tunisie propose tout au long de lanne des ateliers #SuperCodeurs dinitiation au codage informatique pour sensibiliser, dune faon simple et ludique, filles et garons, la culture numrique. Ainsi prs de 1000 enfants ont suivi ces ateliers #SuperCodeurs.Et loccasion de la 25me Confrence sur le climat des Nations Unies - la COP25 - qui se tient Madrid du 2 au 13 dcembre, Orange Tunisie, Sofrecom Tunisie et Business & Decision Tunisie, en partenariat avec le Bureau de Tunis du Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD), ont organis, samedi 7 dcembre, Orange Digital Center, tiers-lieu de linnovation tout rcemment inaugur par Orange et situ au Lac, une session #SuperCodeurs spcial COP 25 avec pour thmatique Codons pour la plante .Avec cet vnement, #SuperCodeurs a donn la possibilit prs de 100 enfants gs de 10 13 ans, de concevoir des jeux et animations pendant toute une journe de sensibilisation la question du drglement climatique et plus largement aux 17 Objectifs de Dveloppement Durable (ODD) fixs par lONU et dateliers collectifs de programmation au langage Scratch, anims la fois par des experts du PNUD et des coachs bnvoles dOrange en Tunisie. Une journe clture par le challenge au cours duquel les enfants se sont exprims, en utilisant le numrique, pour lutter contre le rchauffement climatique, en concevant des petits projets. Avec Scratch, un langage trs simple mais trs puissant, ils ont propos des prsentations, des jeux, des animations, des petites applicationsen cho cette problmatique.Les enfants prsents ont eu galement la joie de vivre un moment magique avec la prsence dinvits surprises, des clbrits trs apprcies par cette gnration, qui ont anim galement une partie de la journe.A cette occasion Asma Ennaifer, Directrice des Relations Extrieures, de la RSE et de lInnovation chez Orange Tunisie a tenu prciser que linitiative #Supercodeurs est dabord ne pour montrer aux enfants que le numrique est une source de crativit et que cet univers leur est accessible. Cest galement un moyen de leur transmettre des valeurs de coopration, de collaboration et dengagement , a-t-elle ajout酫 Et finalement pour cette dition spciale COP25, coder pour la plante, cest vraiment un enjeu trs important qui donne du sens leur initiation au codage , a-t-elle fini par conclure.