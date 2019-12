Tunisie/Accident de bus touristique : Des fleurs et des bougies en hommage aux victimes

Mardi 03 Decembre 2019



AA -

Des dizaines de jeunes tunisiens se sont rassemblés, lundi soir, devant le ministère du Tourisme pour rendre hommage aux victimes de l'accident de bus survenu dimanche, ayant fait 26 morts.La correspondante d'Anadolu a rapporté que les jeunes tunisiens ont déposé des fleurs et des bougies, ainsi que les portraits des victimes devant l'arrêt des bus touristiques au centre de la capitale Tunis, pas loin du ministère du Tourisme.Le secrétaire général d'une association de jeunes campeurs, Sabeur Ghazouani, a déclaré à Anadolu : "Par ce sit-in symbolique, nous avons voulu commémorer cet incident tragique".Il a ajouté: "Nous ne tenons personne pour responsable tant que les enquêtes sont en cours, mais nous appelons les responsables à s'occuper davantage de ce secteur (le tourisme)".De son côté, Helmi Megdiche, secrétaire général de l'association "Tunisia Randonnée" (indépendante) a déclaré à Anadolu: "Nous avons essayé, à travers ce geste de trouver des solutions à ce genre de problèmes", sans mentionner de quel genre de problèmes parle-t-il.Rappelons que l’accident a eu lieu dimanche matin, lorsqu’un bus transportant 43 personnes, dans le cadre d’une excursion touristique entre Tunis et Aïn Draham, est tombé dans un ravin, après avoir franchi une barrière métallique.L'accident a fait 26 morts et 16 blessés, selon le dernier bilan officiel annoncé.