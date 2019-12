Elevage d'escargots en Tunisie … Argent, santé et beauté

Lundi 02 Decembre 2019



AA -

Dans les champs qui s'étendent à l'ouest de la capitale Tunis, le petit escargot trouve son sanctuaire, nourri de feuilles de laitue, d'épinards et d'artichauts.Menue créature, aux innombrables avantages nutritionnels et cosmétiques. C’est sans doute ce qui a poussé La tunisienne Houda Ben romdhane Karray (39 ans) à se lancer dans ce projet d’élevage d’escargots. Ce n'était pas facile au début, un tel projet n'est pas familier aux Tunisiens, la plupart d'entre eux élevaient des moutons, des vaches, des volailles et d'autres animaux domestiques. Cependant, Houda est passée outre ces clichés et a lancé son projet depuis 2014, en choisissant l'un des villages de la région de Battan, relevant de la province de Manouba (au nord de la capitale).