L'Albanie frappée par un séisme de 6,4

Mardi 26 Novembre 2019



AA -

Un séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter a secoué l'Albanie.Selon les informations partagées mardi par l'Institut albanais des sciences du sol, de l'énergie, de l'eau et de l'environnement (IGJEUN), le tremblement de terre s'est produit à 15 km de la ville de Diraç (ouest) et à une profondeur de 38 km.Dans un communiqué, le ministère de la Défense a fait savoir qu'une personne, prise de panique, a perdu la vie après avoir sauté par la fenêtre.Le ministère de la Santé a, quant à lui, annoncé que 150 personnes blessées par le séisme sont prises en charge dans différents hôpitaux de la région de Diraç.Le tremblement de terre de force 6,4 a été ressenti dans la capitale Tirana mais aussi dans les pays voisins, en Macédoine du Nord, au Kosovo et au Monténégro. Certaines routes ont été endommagées et des coupures de courant ont été constatées dans le pays.Lors d'un précédent séisme de magnitude 5,8 survenu en Albanie le 21 septembre dernier, 132 personnes avaient été blessées.