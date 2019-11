Plein de cadeaux et promotions de fin d’année chez Orange

Lundi 25 Novembre 2019



Communiqué de Presse -

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Orange lance à partir du 25 Novembre et jusqu’au 07 Janvier 2020, des promotions exclusives « spéciales Fin d’année» qui seront disponibles dans toutes les boutiques Orange · Le Smartphone Sanza à 89dt avec l’offre prépayée Melle5er et 25 Go de bonus internet· Le Smartphone Orange Rise 54 à 259dt au lieu de 419dt avec l’offre prépayée Melle5er, 40Go de bonus internet, un téléphone Orange IT 2130 offert et une carte mémoire 16 Go offerte· Le Smartphone TECNO NX à 289dt au lieu de 433dt avec l’offre prépayée Melle5er,40Go de bonus internet et un téléphone Orange IT 2130 offert· Le Smartphone Infinix Hot 7 Pro à 349dt au lieu de 549dt disponible avec l’offre Ghrami Net 50 et avec le service Anghami Plus offert· Naviguez en illimité de chez vous grâce aux abonnements ADSL One 10Mo ou FixBox Premium 10Mo (offre valable pour tout nouvel abonnement de 12 mois)· Naviguez avec la Flybox 4G, profitez de 55 Go/mois pendant 4 mois et en plus, Orange vous offre un IT 2130Des offres et promotions exclusives pour être connectés en mobilité :· Profitez d’une Airbox 4G à 99dt et de 25 Go de bonus internet pendant 2 mois et de 5 Go supplémentaires les 3ème et 4ème mois (sous réserve de recharge)Des accessoires aux meilleurs prix à partir de 34dt (des enceintes bluetooth, écouteurs, casques audio sans fil, powerbanks, et des télécommandes airmouse).Rendez-vous sans plus attendre, avant le 07 Janvier 2020 prochain, dans l’une de nos boutiques Orange pour profiter de ces promotions exclusives!De plus, à partir du 25 Novembre et jusqu’au 08 Décembre, Orange lance dans toutes ses boutiques un jeu 100% gagnant !Il suffit de vous rendre dans une des boutiques Orange de faire tourner une roue et gagner plein de cadeaux. Vous pouvez également participer à un tirage au sort pour gagner une Fiat 500, des cartes carburant TOTAL ou des mini-voitures pour enfants.