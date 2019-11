Tunisie: La mosquée Zitouna accueille une exposition intitulée ''Le parfum de la civilisation''

Mardi 19 Novembre 2019



Tunisie / Marwa Sahli - Le hall de la mosquée Zitouna à Tunis a accueilli, mardi, une exposition sur les principaux monuments islamiques à Tunis, intitulée "Le parfum de la civilisation".L’évènement est organisé par le ministère tunisien des Affaires religieuses en coopération avec le ministère de la Culture, dans le cadre de la manifestation "Tunis capitale de la culture islamique 2019".La Tunisie a été choisie comme capitale de la culture islamique, lors de la 10ème Conférence des ministres de la Culture des pays membres de l'OCI (Organisation de la Coopération Islamique), qui s'est ouverte en mars.L'exposition offre l’occasion de voyager dans le temps, dans l'histoire de chaque monument archéologique tunisien exposé, ses différentes phases historiques et civilisationnelles.La ville antique, inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), compte plus de 20 monuments religieux, en plus des marabouts soufis.L'exposition comprend 37 toiles sur lesquelles l'artiste Mohammed Saleh Bettaieb a travaillé sur les plans artistique et du design, et Abdul Aziz Al-Dulati, au niveau de la recherche.L’exposition a été inaugurée par le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, qui a déclaré à Anadolu que la ville de Tunis comptait de nombreux monuments religieux antiques."L'histoire de la civilisation islamique en Tunisie est très ancienne. Elle s'est développée grâce à la construction de la ville de Kairouan par Uqba ibn Nafi ", a-t-il déclaréLe ministre a souligné que cette exposition, qui s’étendra sur un mois, a pour objectif de présenter les monuments religieux les plus importants, ainsi que les mosquées de la médina (vieille ville), notamment aux centaines de touristes y affluent chaque jour.Parmi les monuments religieux les plus importants exposés dans le hall de la mosquée, figurent des toiles explicatives représentant la mosquée Zitouna, construite sous le règne du sultan Hafside Abou Zakariya Ier, en 1292 après JC, ainsi que la mosquée "Bab Bhar", construite sous le règne des Hafsides en 1282, et la mosquée Hammouda-Pacha le husseinite (mosquée du Petit Pacha construite n 1805).L’exposition comprend également des toiles représentant la mosquée "Sidi Mehrez", construite en 1692 par Mohamed Bey El Mouradi, fils de Mourad II Bey, et la mosquée de Youssef Dey (construite en 1612) sous son règne, ainsi que la mosquée Saïda Adjoula, construite en 1874 sous le règne des Husseinites.