Forum Entreprises ENICarthage: intelligence artificielle: intégration active , le 2 décembre à l’UTICA

Afin de rapprocher nos tudiants du monde de lentreprise et des opportunits professionnelles, lEcole Nationale dIngnieurs de Carthage organise chaque anne depuis quatre ans une journe qui runit tudiants et employeurs : le Forum des Entreprises de lENICarthage (FEE).LEcole Nationale dIngnieurs de Carthage (ENICarthage) est un tablissement denseignement suprieur public, relevant de lUniversit de Carthage, recrutant ses lves partir du concours national dingnieurs et concours spcifique. En dehors des enseignements, une dynamique importante dactivits culturelles, artistiques et sportives est installe au sein de lcole dont lobjectif est de permettre chacun dacqurir un savoir-vivre. Dailleurs chaque anne, notre cole organise plusieurs comptitions assistes non seulement par les tudiants, mais aussi par les entreprises.L'École Nationale d'Ingnieurs de Carthage, a mis en avant les volutions conduire pour renforcer la politique de recherche d'emplois et de stages pour tous les tudiants, et ce, travers son forum d'entreprises.Le Forum Entreprises ENICarthage portera en sa quatrime dition sur le thme de l'intelligence artificielle et l'intgration active, un sujet d'actualit bouleversant prestement l'heure actuelle les socits, vous aurez aussi le privilge de dbattre ce sujet avec des professionnels et des personnes de renommes. Une panoplie d'entreprises nationales et multinationales viendront prendre part au Forum.- La partie Confrences: des confrenciers et des formateurs seront invits pour animer des confrences varies (dbats, success stories,...).- La partie dexposition de recrutement: un espace qui sera rserv pour les entreprises sous forme de stands.