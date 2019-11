Tunisie : le candidat d'Ennahdha, Habib Jamli, chargé de former le nouveau gouvernement

Vendredi 15 Novembre 2019



AA -

Tunis / Yosra Ouanes - Le président tunisien, Kais Saied, a chargé, vendredi, le candidat proposé par le parti politique Ennahdha, Habib Jamli, de former le prochain gouvernement.Un communiqué de la présidence de la République tunisienne a, ainsi, indiqué que Saied a adressé à Jamli une correspondance lui confiant la mission de former le nouveau gouvernement tunisien.Plus tôt dans la journée de vendredi, le président tunisien a reçu au palais présidentiel de Carthage, le président du parti politique Ennahdha, Rached Ghannouchi, vainqueur aux dernières législatives, qui lui a présenté le nom du candidat du parti qui se chargera de la prochaine formation gouvernementale.Une source au parti politique tunisien, Ennahdha, a, ainsi, annoncé que Habib Jamli est le candidat du parti pour mener le prochain gouvernement tunisien.Habib Jamli, 60 ans, est un expert agricole qui a occupé le poste de secrétaire d’Etat aux gouvernements de Jebali (2012) et de Laaridh (2013).