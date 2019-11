La Fondation Orange lance la 2ème édition du Prix Orange du Livre en Afrique

Mardi 12 Novembre 2019



Communiqu de Presse -

La reconnaissance des talents littraires africains

Aprs le succs de la premire dition, la Fondation Orange a choisi de renouveler en 2020, avec le soutien de lInstitut Franais, le Prix Orange du Livre en Afrique.La Fondation Orange, engage dans 18 pays africains a pour ambition daccompagner ces pays dans leur dveloppement, y compris sur le plan culturel.Le Prix Orange du Livre en Afrique rpond la volont de la Fondation Orange duvrer pour la promotion des talents littraires africains et de ldition locale africaine.Ce prix rcompensera en 2020 un texte de fiction crit en langue franaise par un crivain africain et publi par une maison ddition base sur le continent africain. Les livres ligibles doivent tre publis entre le 1er novembre 2018 et le 30 octobre 2019.Les maisons ddition qui veulent participer ont jusquau 30 novembre 2019 pour proposer deux ouvrages maximum.Une prslection de six romans sera faite par six comits de lecture bass en Tunisie, au Sngal, en Guine, au Cameroun, en Cte dIvoire et au Mali. La liste des romans finalistes sera communique fin fvrier 2020. Les auteurs finalistes et leurs diteurs seront invits Paris en mars loccasion du salon Livre Paris.Le jury, prsid par la romancire et universitaire Vronique Tadjo, est compos dcrivains, de critiques littraires ainsi que de personnalits reconnues dans le monde littraire. Il aura pour mission de dsigner le laurat parmi les six auteurs finalistes. Lannonce du laurat se fera dbut juin 2020 lors dune crmonie dans une capitale africaine. En plus dune dotation de lquivalent de 10.000 , le laurat bnficiera dune campagne de promotion de son ouvrage.En 2019, le choix du jury sest port sur le livre de lcrivaine camerounaise Djali Amadou Amal, Munyal, les larmes de la patience, paru aux ditions Proximit en 2017. Dans ce roman, lauteur, trs engage contre les discriminations sociales et la condition de la femme dans le Sahel, traite des questions des violences conjugales dans les mariages polygamiques et le rude combat de lmancipation de la femme dans le Sahel et en Afrique. Djali Amadou Amal intgrera le jury de cette 2e dition.Plus de dtails et les modalits de participation sur https://www.fondationorange.com/2e-edition-du-Prix-Orange-du-Livre-en-Afrique-c-est-parti