L’adoption d’une solution de monnaie numérique... La BCT réfute toutes les allégations et informations infondées

Mardi 12 Novembre 2019



Communiqu de Presse -

Suite aux rumeurs portant sur ladoption par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) dune solution de monnaie numrique et son engagement avec une socit trangre pour la mise en place de cette solution, la BCT rfute toutes ces allgations et informations infondes. Elle tient cet effet clarifier les ambiguts voques et prciser ce qui suit :Dans le cadre de sa rflexion portant sur la digitalisation de lconomie et les moyens de paiement, la BCT est actuellement au stade dtude de toutes alternatives existantes, entre autre, le CBDC (Central Bank Digital Currency). Toutefois, cette alternative demeure encore la phase de la rflexion.La BCT se penche actuellement sur la digitalisation de la finance, dans sa dimension monnaie numrique et non celle portant sur la crypto-monnaie. Ses services sont en train dtudier les opportunits et les risques inhrents ces nouvelles technologies, notamment, en matire de cyber scurit et de stabilit financire.La BCT na engag aucune relation, de quelques natures soient-elles, avec un quelconque prestataire national ou tranger dans lobjectif de crer nimporte quelle monnaie numrique.En effet, dans le cadre du dernier vnement du FOREX Club Tunisie - association indpendante vis--vis de la BCT et en guise dencouragement aux jeunes startupers tunisiens, les participants cet vnement ont assist une dmonstration de faisabilit technique dune solution thorique dune monnaie numrique, initie par une startup prive, nayant aucune relation morale ou contractuelle soit-elle avec la BCT. Cet essai de POC (Proof of concept) a t sorti de son contexte devenant par-l, une opration de marketing o le nom de la BCT a t indment utilis.Linstitut dmission rappelle que seul(e)s ses reprsentant(e)s officiel(le)s sont habilit(e)s parler en son nom et de sa position officielle quant ladoption de cette technologie.La BCT qui sapprte lancer, au dbut de lanne 2020, son BCT LAB et sa Sandbox rglementaire demeure ouverte toute les innovations technologiques dans le domaine bancaire et financier.