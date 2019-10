Pompeo : Al-Baghdadi a eu ce qu’il mérite

Dimanche 27 Octobre 2019



AA -

Le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a indiqué, dimanche, que le chef de l’organisation terroriste Daech, Abou Bakr al-Baghdadi, « a eu ce qu’il méritait depuis le longtemps».C’est ce qui ressort d’un communiqué de Pompeo, publié dimanche sur le site du Département d’Etat américain.Il a ajouté, quant à la neutralisation d’al-Baghdadi, qu’il s’agit d’un grand jour pour les Etats-Unis, pour la Coalition internationale contre Daech et toutes les personnes au monde qui ont longuement souffert du terrorisme.Pompeo a souligné, dans le même ordre d’idées, que « l’Administration de Trump tient à exercer une pression sans répit sur les terroristes dans toutes les régions du monde ».Il a poursuivi "qu’à travers sa coopération avec la Coalition internationale, Washington a détruit Daech au début de l’année courante et la neutralisation d'al-Baghdadi en est une preuve supplémentaire ».Plus tôt dans la journée, le président américain, Donald Trump, avait annoncé l’élimination du chef de l’organisation terroriste Daech, lors d'une opération spéciale menée par les forces américaines, dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Syrie, en coordination avec la Turquie, la Russie et l’Irak.Trump avait indiqué qu’ « al-Baghdadi a été tué par l’explosion de sa ceinture explosive, lorsqu’il a été poursuivi et coincé dans un tunnel par les forces américaines » et qu’il « criait et pleurait ».Le président américain a souligné, dans le même contexte, que la décision de se retirer du nord de la Syrie n’a aucun lien avec l’opération qui a visé al-Baghdadi et que le but de Washington est d’assurer le retour de ses soldats américains de la Syrie, tout en sécurisant les champs de pétrole.