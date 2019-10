Toujours, ce sont les contribuables qui doivent seuls supporter le fardeau fiscal

Jeudi 24 Octobre 2019



Toujours, ce sont les contribuables, à travers les impôts les plus injustes et les contributions conjoncturelles qui se répètent à chaque année, qui doivent seuls supporter le fardeau fiscal pour faire face au mur de la dette publique.Plusieurs dispositions de lutte contre la contrebande et l'évasion fiscale telles que les caisses enregistreuses et la limitation du régime forfaitaire sont encore loin d'être mises en application. Une économie informelle qui couvre plus de 50% de l'économie tunisienne ne peut que justifier l'absence d'une réelle volonté politique de lutte contre l'évasion et les circuits parallèles. Instaurer l'équité fiscale n'est pas une affaire simple de lois mais aussi une volonté de faire face aux contrebandiers, et aux personnes en défaut de déclaration.Des réformes devront êtres mises en place afin de renforcer la stabilité financière via le renforcement des ressources propres de l’Etat, la maîtrise des dépenses et l’impulsion de l’activité économique.Mettre en place un régime fiscal efficace constitue, un énorme défi pour le nouveau gouvernement d’autant plus que le pays transite d’une phase très délicate marquée par un déséquilibre budgétaire flagrant suite à la hausse faramineuse de la dette publique.Sauvegarder le pouvoir d’achat du citoyen, contrôler les circuits de distribution et de production, lutter contre la spéculation et la contrebande, relancer le développement régional, lutter contre la corruption, , le développement du partenariat public privé, doivent être les mots d’ordre de la prochaine période.Le nouveau gouvernement tunisien doit se former rapidement et doit mettre en avant le potentiel des activités économiques à forte valeur ajoutée, de même que les activités novatrices, ainsi que les opportunités de partenariat dans les secteurs porteurs.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie