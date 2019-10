Compétition à la mémoire de Kais Safraoui

Vendredi 18 Octobre 2019



Ce week-end 18 et 19 octobre se tiendra au club équestre Errachidia une compétition à la mémoire du jeune lycéen Kais Safroui, mort poignardé à l’Aouina.Les fonds collectés lors de ce concours sont destinés, en totalité, aux actions et activités de bienfaisance organisées par les associations Lions et Leo Club (dont Kais était fondateur)Vous trouverez ci-joint les programmes de Samedi et dimanche.