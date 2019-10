Tunisie - Deuxième tour de la Présidentielle : ouverture des bureaux de vote

Dimanche 13 Octobre 2019



AA -

Les bureaux de vote du deuxième tour de l’élection présidentielle tunisienne ont ouvert leurs portes, dimanche à 8h du matin (heure locale à Tunis, 7h GMT).A l’issue du premier tour de la Présidentielle en Tunisie, Kais Saied (61 ans), professeur de Droit constitutionnel et Nabil Karoui (56 ans), homme d’affaires et président du parti "Au cœur de la Tunisie" se sont qualifiés avec respectivement 18,4% et 15,25% des voix.Au total, 7 millions 155 mille électeurs tunisiens sont appelés à voter. 4 564 centres de votre regroupant 13 mille bureaux de vote dans 33 circonscriptions électorales ont été mis en place par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).D’après l’ISIE, 252 bureaux de vote ouvriront leurs portes à des horaires exceptionnels, de 10h du matin (9h GMT) à 16h de l’après-midi (15h GMT). Il s’agit des bureaux de vote se trouvant dans les régions ouest du pays. Ces horaires exceptionnels ont été mis en place pour répondre aux contraintes sécuritaires dans ces régions.Le vote pour le deuxième tour de la Présidentielle en Tunisie a été entamé vendredi pour les tunisiens résidents à l’étrangers et se poursuivra jusqu’à la soirée de dimanche.Le premier tour de la Présidentielle en Tunisie était, initialement, prévu pour le 17 novembre. Le scrutin présidentiel a été anticipé en raison du décès, le 25 juillet, du président tunisien Béji Caïd Essebsi.