Tunisie : Consultations entre la coalition ''Al-Karama'' et Ennahdha pour la formation du gouvernement

Jeudi 10 Octobre 2019



AA -

Tunis / Hichem Ben Ahmed - La coalition « Al-Karama », nouveau venu dans le paysage politique tunisien, a déclaré, jeudi, avoir reçu une invitation officielle de la part du vainqueur des récentes élections législatives, le mouvement d’obédience islamique, Ennahdha, à une réunion en vue de débuter les consultations afin de former le gouvernement.Le porte-parole d’«Al-Karama », Seifeddine Makhlouf, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue jeudi au siège de la coalition, à Tunis, « Nous avons été conviés à participer aux consultations menées par Ennahdha en vue de la formation du gouvernement ».Il a ainsi ajouté que « ces consultations débuteront dans les heures qui viennent et nous rassurons les Tunisiens que notre coalition œuvrera à la réussite de ces consultations ».Makhlouf a expliqué que les consultations de sa coalition seraient menées sur la base des programmes proposées quant au plan d’action du prochain gouvernement pour les six mois à venir, indiquant qu’ «Al-Karama » ne participera pas au gouvernement, s’il n’y a pas d’accord autour des programmes proposées par la coalition pour améliorer la situation des Tunisiens.Le porte parole de la coalition (qui se présente comme révolutionnaire), a réitéré l’intention d’«Al-Karama » d’appuyer le candidat au deuxième tour de la présidentielle, Kaïs Saïed, appelant les Tunisiens à participer en masse à ce scrutin et à voter pour Saïed.Le directeur de campagne d’«Al-Karama », Maher Zid, a indiqué durant la même conférence de presse, que la coalition avait de grandes réserves concernant les parties impliquées dans des affaires de corruption, ce pourquoi elle avait besoin de temps afin de prendre une décision quant à la participation au gouvernement.A noter qu’au terme des dernières élections législatives, la coalition « Al-Karama » a remporté 21 sièges sur les 217 que compte l’assemblée, arrivant ainsi en quatrième position, selon les résultats préliminaires annoncés, mercredi, par l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).« Al-Karama » est une alliance politique et électorale tunisienne, qui a vu le jour en février dernier, regroupant plusieurs formations politiques, dont « le Front de la réforme », « le parti de la justice et du développement » et « le congrès pour la République », ainsi que des personnalités indépendantes.