Tunisie : le candidat à la Présidentielle, Kaïs Saïed, ne participera pas à sa propre campagne

Samedi 05 Octobre 2019



AA -

Tunis/Yosra Ouanes - Le candidat indpendant au deuxime tour de la Prsidentielle en Tunisie, Kais Saied, a annonc, samedi, quil ne prendra pas part, personnellement, sa propre campagne lectorale pour des "motifs moraux".Saied a, ainsi, indiqu dans un communiqu que cette dcision intervient pour garantir le principe de lgalit des chances qui doit englober les moyens et les ressources dont les candidats disposent la Prsidentielle.Saied a, galement, insist sur la ncessit dviter toute tentative dsespre de compromettre le processus lectoral en appelant le peuple tunisien tre au rendez-vous avec lHistoire et participer sa propre autodtermination en prenant la voie des urnes.Lincarcration du second candidat au deuxime tour de la Prsidentielle, Nabil Karoui, a suscit un dbat en Tunisie. Une incarcration qui constitue, pour certains, une atteinte au principe de lgalit des chances que la loi lectorale garanti tous les candidats.Le prsident de la Rpublique par intrim, Mohamed Naceur, a dclar, vendredi, que cette situation aura de graves consquences sur le bon droulement du processus lectoral et dmocratique. Il a, ainsi, appel la mise en place dune solution adquate et honorable cette situation qui dstabilise la crdibilit des lections.Naceur a assur quen tant que reprsentant de lEtat, il poursuivra le suivi du dossier de Karoui en raison de limpact de cette affaire sur la rputation et lavenir de la Tunisie.Le parquet tunisien a ordonn, vendredi, louverture dune enqute concernant les rcentes informations se rapportant un ventuel lien entre Karoui et une entreprise de relations publiques dirige par un ancien officier du Renseignement isralien. Lobjectif aurait t de sassurer dans la course la Prsidentielle, via cette entreprise, de lappui du prsident amricain Donald Trump et de celui de son homologue russe, Vladimir Poutine.Nabil Karoui (56 ans), prsident du parti politique tunisien "Au cur de la Tunisie", est parvenu atteindre le deuxime tour de llection prsidentielle en Tunisie en dpit des accusations de blanchiment dargent et dvasion fiscale dont il fait lobjet.Il a t arrt le 23 aot 2019, la suite dun mandat de dpt de la Cour dappel de Tunis.