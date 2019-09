Tunisie: Report de l'examen de la demande de libération de Nabil Karoui

Mercredi 25 Septembre 2019



La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis a reporté, mercredi, l'examen de la demande de libération du candidat à la présidence, Nabil Karoui, à lundi prochain.C'est ce qui ressort des déclarations accordées à Anadolu par une source proche du comité de défense de Karoui.La source, qui a préféré garder l'anonymat, a déclaré que "le report est lié à la grève observée par les juges et en cours depuis vendredi dernier".Cette décision intervient après que la défense de Karoui eut interjeté appel de la décision d'un juge d'instruction du pôle judiciaire financier, (groupe de tribunaux compétents), de rejeter la demande de libération du candidat à la présidence, arguant de son "incompétence" à statuer en la matière.Le juge d’instruction avait rejeté, mercredi dernier, la demande de libération de Karoui, homme d’affaires et de médias, qui a atteint, avec Kais Said, le deuxième tour de l’élection présidentielle.Le parti "Au Coeur de la Tunisie", dirigé par Karoui, a déclaré dans un communiqué que "le juge d'instruction avait refusé la demande de libération de Nabil Karoui, motivant sa décision par son incompétence à statuer en la matière".Karoui a été arrêté le 23 août dernier, sur la base d'une plainte déposée contre lui par l'organisation locale "I Watch"(indépendante), l'accusant de "corruption" ; une accusation qu'il nie par la voix de son avocat.Les juges tunisiens ont entamé, depuis vendredi dernier, une grève illimitée dans tous les tribunaux du pays, pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une "agression" de la part d'un certain nombre d'avocats contre le bureau du procureur général près du Tribunal de première instance de Tunis.