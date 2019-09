Tunisie / Présidentielle : Saïed et Karoui toujours en tête après dépouillement de 66% des voix

Lundi 16 Septembre 2019



Tunis - Les candidats à la présidentielle tunisienne, Kaïs Saïed et Nabil Karoui sont toujours en tête des résultats partiels provisoires, après dépouillement des deux tiers des suffrages, avec respectivement 18,9% et 15,5% des voix exprimés.Les nouveaux chiffres ont été annoncés et transmis aux médias par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) lundi à 19h (18h temps universel).Le tableau de l’Isie montre également que le candidat du mouvement Ennahdha arrive en troisième position avec 12,9% des voix, suivi de Abdelkrim Zbidi avec 10,1%.Pour rappel, 7 millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes, dimanche 15 septembre, pour une élection présidentielle anticipée, suite au décès de feu Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier, à l’âge de 92 ans. Le taux de participation était de 45,02%.Le scrutin présidentiel était prévu initialement le 17 novembre 2019.Par ailleurs, les élections législatives sont maintenues à la même date, le 6 octobre prochain.